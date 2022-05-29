Общество 29.05.2022 в 14:34

Жители Бурятии возмущены состоянием автобусных остановок

Оборванной крыше остановочного пункта в Онохое сельчане даже посвятили стихи
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Текст: Номер один
Жители Бурятии возмущены состоянием автобусных остановок
В Бурятии слышны очередные жалобы на состояние остановок общественного транспорта. На этот раз речь идет об остановке в поселке Онохой. По словам автора поста в паблике Аноним 03, изуродованный остановочный пункт закрытого типа находится прямо в центре поселка. 

«Центр. Администрация в нескольких метрах. Не спрятаться ни от ветра, ни от дождя. Кто должен её обновить? Даже стихи про нее пишут: "Ее рваные лохмотья гордо смотрят на людей. Такой стойкой остановки больше нет у нас. Поверь!" – пишут жители Онохоя. 

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Напомним, улан-удэнка Ольга Кононова также возмущена тем, что в поселке Исток остановки находятся в ненадлежащем состоянии. Жители столицы Бурятии также негодуют из-за того, что в парках города на лавках спят бомжи, памятники залиты птичьим пометом, а урны переполнены. 


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