Общество 29.05.2022 в 14:34
Жители Бурятии возмущены состоянием автобусных остановок
Оборванной крыше остановочного пункта в Онохое сельчане даже посвятили стихи
Текст: Номер один
В Бурятии слышны очередные жалобы на состояние остановок общественного транспорта. На этот раз речь идет об остановке в поселке Онохой. По словам автора поста в паблике Аноним 03, изуродованный остановочный пункт закрытого типа находится прямо в центре поселка.
«Центр. Администрация в нескольких метрах. Не спрятаться ни от ветра, ни от дождя. Кто должен её обновить? Даже стихи про нее пишут: "Ее рваные лохмотья гордо смотрят на людей. Такой стойкой остановки больше нет у нас. Поверь!" – пишут жители Онохоя.
Напомним, улан-удэнка Ольга Кононова также возмущена тем, что в поселке Исток остановки находятся в ненадлежащем состоянии. Жители столицы Бурятии также негодуют из-за того, что в парках города на лавках спят бомжи, памятники залиты птичьим пометом, а урны переполнены.
«Центр. Администрация в нескольких метрах. Не спрятаться ни от ветра, ни от дождя. Кто должен её обновить? Даже стихи про нее пишут: "Ее рваные лохмотья гордо смотрят на людей. Такой стойкой остановки больше нет у нас. Поверь!" – пишут жители Онохоя.
Напомним, улан-удэнка Ольга Кононова также возмущена тем, что в поселке Исток остановки находятся в ненадлежащем состоянии. Жители столицы Бурятии также негодуют из-за того, что в парках города на лавках спят бомжи, памятники залиты птичьим пометом, а урны переполнены.
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