Монголия с ее астрономическими темпами роста экономики может разбогатеть за считанные годы

Внешнеторговый оборот Монголии за первые шесть с половиной месяцев 2026 года достиг 17,6 млрд долларов США — это на 35,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ключевым фактором положительной динамики стал внушительный рост экспорта: его объём увеличился на 57,5 %, тогда как импорт вырос на 10,5 %. В результате профицит торгового баланса составил 4,5 млрд долларов США, что в 4,2 раза превышает показатель прошлого года и свидетельствует о рекордно высоком уровне торгового профицита.

Как сообщает портал «Монцамэ», экспорт сырья растёт гораздо более высокими темпами. Локомотивом экспортного роста остаётся горнодобывающий сектор. Наибольший вклад в динамику внесла медная руда и концентраты: их экспорт достиг 4,9 млрд долларов США, увеличившись на 93 % в годовом выражении. Существенный рост также продемонстрировал экспорт каменного угля — до 4,2 млрд долларов США (+57 %). Отдельно стоит отметить почти двукратный рост поставок обработанного кашемира: объём экспорта этой категории составил 124,8 млн долларов США. При этом, несмотря на стабильность цен на золото, объёмы его экспорта снизились.

Значимым трендом в структуре импорта стало увеличение закупок топливной продукции, обусловленное ростом внутреннего спроса. Особенно заметно вырос импорт дизельного топлива — на 976,9 млн долларов США, или на 50,5 %. Поставки бензина также увеличились — на 376,0 млн долларов США (+23 %). В то же время в некоторых потребительских категориях наблюдается обратная динамика: например, импорт легковых автомобилей сократился на 553,8 млн долларов США (–22,6 %), что отражает ослабление активности в отдельных сегментах потребительского рынка.

Таким образом, сочетание мощного экспортного импульса в сырьевом секторе и избирательного роста импорта формирует новую конфигурацию внешней торговли Монголии.

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