В Улан-Удэ акушеры-гинекологи удалили женщине опухоль объемом 14 литров

В гинекологическом стационаре Республиканского перинатального центра в Улан-Удэ двум пациенткам удалили гигантские опухоли малого таза.

В первом случае новообразование достигало размеров 35 на 35 см, а его содержимое составило 14 литров. У второй женщины опухоль была 29 на 15 см, объем жидкости внутри – до 4 литров.

«Сама по себе такая патология встречается редко, но главной сложностью стало не только наличие гигантских объемов, но и выраженный спаечный процесс в малом тазу. Спайки «склеивают» органы друг к другу, что многократно увеличивало риск повреждения соседних структур (кишечника, мочевого пузыря, крупных сосудов) во время выделения опухоли», - рассказали в медучреждение.

Акушерам-гинекологам удалось успешно провести сложные операции малоинвазивным (эндоскопическим) доступом. Как пояснили в перинатальном центре, отказ от больших разрезов передней брюшной стенки позволяет пациенткам значительно быстрее восстановиться, минимизирует болевой синдром и снижает риск послеоперационных грыж. Сейчас женщины чувствуют себя удовлетворительно.