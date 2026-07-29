Происшествия 29.07.2026 в 17:24
В Бурятии в реке обнаружили труп мужчины с татуировкой на латинском языке
Полицейские устанавливают личность погибшего
Текст: Карина Перова
В Бурятии 28 июля в реке Селенге, в шести километрах от села Рейд Прибайкальского района, обнаружили труп мужчины. Сотрудники уголовного розыска МВД по РБ устанавливают личность погибшего.
Приметы: мужчина, европейской внешности, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост около 160 сантиметров, волосы темно-русые, стрижка короткая.
Особые приметы: на предплечье правой руки имеется татуировка в виде надписи на латинском языке «qui fidelis et verus erit tibi» (тот, кто будет тебе верен и правдив (истенен).
Одет: трусы черного цвета. На шее цепочка и православный крест из металла серого цвета.
Жителей, владеющих какой-либо информацией о погибшем, просят сообщать в полицию по телефону: 8(914)638-70-77.
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