Кража в пункте выдачи закончилась для улан-удэнца шопингом и уголовкой

В Улан-Удэ полиция задержала горожанина за кражу телефона и кредитной карты, которые он прикарманил в пункте выдачи. За чужой счет он отоварился не только в вино-водочном отделе магазина, но и прикупил себе новой одежды в ТЦ.

Пострадавший 33-летний мужчина обратился в дежурную часть МВД и сообщил, что с его банковского счёта пропало более 20 тысяч рублей.

- На момент происшествия заявитель находился в пункте выдачи заказов по ул. Смолина. Во время осмотра посылки он оставил телефон на столе и ушёл. В этот же магазин зашёл 47-летний местный житель и заметил чужой гаджет. Он взял его, вытащил кредитную карту и разложил имущество по разным карманам одежды, - сообщили в полиции республики.

С чужой картой он направился по магазинам, купив много алкоголя, но большую часть сбережений потратил в одном из торговых центров города, где обновил свой гардероб. По записям камер видеонаблюдения оперативники уголовного розыска установили личность похитителя и задержали его.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент ранее не судимый мужчина полностью признал свою вину и обязался в течение двух недель в полном объёме возместить потерпевшему материальный ущерб, добавили в МВД.

Фото: Номер один