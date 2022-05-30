Общество 30.05.2022 в 14:19
В Улан-Удэ открылась обновленная национальная библиотека Бурятии
Масштабная реконструкция главного книгохранилища республики обошлась в 1 млрд рублей
Текст: Номер один
В Улан-Удэ завершилась реконструкция Национальной библиотеки Бурятия. В субботу, 28 мая, в рамках всероссийской «Библионочи» глава Бурятии Алексей Цыденов открыл обновленную часть библиотеки, сообщили в пресс-службе правительства республики. Это центральная библиотека региона, имеющая статус особо ценного объекта культурного наследия Бурятии.
«Не так давно мы открывали новый корпус построенный, сейчас открываем старый корпус после реконструкции. Библиотека стала в три раза больше: просторная, современная, модная. Я был во многих библиотеках в разных городах, но такую библиотеку вижу впервые. И она очень «живая», то есть в доступном виде не только книги, но и возможность пообщаться, много возможностей для саморазвития. Очень удобная навигация, качественный и удобный исторический архив. И сейчас библиотека - больше чем библиотека - это место для встреч, для развития, для общения, для просвещения. Где встречаемся? В библиотеке!», - задал и сам ответил на свой вопрос глава региона, призвав всех жителей республики познакомиться с главной библиотекой Бурятии.
Строительство и реконструкция Национальной библиотеки Республики Бурятия с общей площадью застройки свыше 12 тыс квадратных метров проходило в три этапа: строительство пристроя, нового здания и реконструкция блока «Д».
В июне прошлого года новое здание открывал президент России Владимир Путин. Поздравляя работников библиотеки и читателей по видеоконференцсвязи, он отметил, что «открыты самые широкие перспективы для просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций Бурятии».
«Как всё большое, что делается в нашей республике, - без президента не обошлось. Эту библиотеку мы строили и достраивали, компенсировали удорожание только благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина. Его поручение выполнено - библиотека достроена. Больше 1 миллиарда стоит объект: это и строительство нового корпуса, реконструкция старого и современное оборудование», - рассказал Алексей Цыденов.
Два года назад по завершении строительства блоков «А», «Б», «В» в новых корпусах разместились: отдел редких и ценных книг, абонемент, зал литературы по культуре и искусству, литературно-музыкальная гостиная, сектор оцифровки, каталожный зал, учебный компьютерный класс, на крыше библиотеки оборудована смотровая площадка, откуда открывается замечательный вид на центр Улан-Удэ. И тогда после перемещения книжного фонда в семиэтажный корпус началась реконструкция блока «Д», которая и стала завершающим этапом строительства.
В реконструированном здании разместились читальные залы, центр библиографии и краеведения и центр обслуживания граждан с ограниченными возможностями. Здание оснащено лифтами, системой «телелифт» для автоматизированной доставки книжных фондов, комнатами для общения и отдыха, в том числе и игровой детской комнатой.
Библиотека готова к полноценной работе. Расположенная в самом центре города, она стала одним из самых технически оснащенных учреждений культуры Бурятии.
Национальная библиотека Бурятии - одно из крупнейших книгохранилищ Забайкалья. Она была создана в сентябре 1881 года по инициативе интеллигенции города Верхнеудинска (старое название Улан-Удэ). За более чем 140-летнюю историю библиотека превратилась в современный книжный и культурный центр. В ее фондах насчитывается 1,3 млн книг, документов, аудио- и видеоматериалов, в том числе - памятники письменности Востока на старомонгольском языке, книги из собраний декабристов, сосланных на поселение в Забайкалье, и многие другие раритеты.
Фото:egov-buryatia.ru
«Не так давно мы открывали новый корпус построенный, сейчас открываем старый корпус после реконструкции. Библиотека стала в три раза больше: просторная, современная, модная. Я был во многих библиотеках в разных городах, но такую библиотеку вижу впервые. И она очень «живая», то есть в доступном виде не только книги, но и возможность пообщаться, много возможностей для саморазвития. Очень удобная навигация, качественный и удобный исторический архив. И сейчас библиотека - больше чем библиотека - это место для встреч, для развития, для общения, для просвещения. Где встречаемся? В библиотеке!», - задал и сам ответил на свой вопрос глава региона, призвав всех жителей республики познакомиться с главной библиотекой Бурятии.
Строительство и реконструкция Национальной библиотеки Республики Бурятия с общей площадью застройки свыше 12 тыс квадратных метров проходило в три этапа: строительство пристроя, нового здания и реконструкция блока «Д».
В июне прошлого года новое здание открывал президент России Владимир Путин. Поздравляя работников библиотеки и читателей по видеоконференцсвязи, он отметил, что «открыты самые широкие перспективы для просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций Бурятии».
«Как всё большое, что делается в нашей республике, - без президента не обошлось. Эту библиотеку мы строили и достраивали, компенсировали удорожание только благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина. Его поручение выполнено - библиотека достроена. Больше 1 миллиарда стоит объект: это и строительство нового корпуса, реконструкция старого и современное оборудование», - рассказал Алексей Цыденов.
Два года назад по завершении строительства блоков «А», «Б», «В» в новых корпусах разместились: отдел редких и ценных книг, абонемент, зал литературы по культуре и искусству, литературно-музыкальная гостиная, сектор оцифровки, каталожный зал, учебный компьютерный класс, на крыше библиотеки оборудована смотровая площадка, откуда открывается замечательный вид на центр Улан-Удэ. И тогда после перемещения книжного фонда в семиэтажный корпус началась реконструкция блока «Д», которая и стала завершающим этапом строительства.
В реконструированном здании разместились читальные залы, центр библиографии и краеведения и центр обслуживания граждан с ограниченными возможностями. Здание оснащено лифтами, системой «телелифт» для автоматизированной доставки книжных фондов, комнатами для общения и отдыха, в том числе и игровой детской комнатой.
Библиотека готова к полноценной работе. Расположенная в самом центре города, она стала одним из самых технически оснащенных учреждений культуры Бурятии.
Национальная библиотека Бурятии - одно из крупнейших книгохранилищ Забайкалья. Она была создана в сентябре 1881 года по инициативе интеллигенции города Верхнеудинска (старое название Улан-Удэ). За более чем 140-летнюю историю библиотека превратилась в современный книжный и культурный центр. В ее фондах насчитывается 1,3 млн книг, документов, аудио- и видеоматериалов, в том числе - памятники письменности Востока на старомонгольском языке, книги из собраний декабристов, сосланных на поселение в Забайкалье, и многие другие раритеты.
Фото:egov-buryatia.ru