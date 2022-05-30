В Улан-Удэ открылась обновленная национальная библиотека Бурятии

В Улан-Удэ завершилась реконструкция Национальной библиотеки Бурятия. В субботу, 28 мая, в рамках всероссийской «Библионочи» глава Бурятии Алексей Цыденов открыл обновленную часть библиотеки, сообщили в пресс-службе правительства республики. Это центральная библиотека региона, имеющая статус особо ценного объекта культурного наследия Бурятии.«Не так давно мы открывали новый корпус построенный, сейчас открываем старый корпус после реконструкции. Библиотека стала в три раза больше: просторная, современная, модная. Я был во многих библиотеках в разных городах, но такую библиотеку вижу впервые. И она очень «живая», то есть в доступном виде не только книги, но и возможность пообщаться, много возможностей для саморазвития. Очень удобная навигация, качественный и удобный исторический архив. И сейчас библиотека - больше чем библиотека - это место для встреч, для развития, для общения, для просвещения. Где встречаемся? В библиотеке!», - задал и сам ответил на свой вопрос глава региона, призвав всех жителей республики познакомиться с главной библиотекой Бурятии.Строительство и реконструкция Национальной библиотеки Республики Бурятия с общей площадью застройки свыше 12 тыс квадратных метров проходило в три этапа: строительство пристроя, нового здания и реконструкция блока «Д».В июне прошлого года новое здание открывал президент России Владимир Путин. Поздравляя работников библиотеки и читателей по видеоконференцсвязи, он отметил, что «открыты самые широкие перспективы для просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций Бурятии».«Как всё большое, что делается в нашей республике, - без президента не обошлось. Эту библиотеку мы строили и достраивали, компенсировали удорожание только благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина. Его поручение выполнено - библиотека достроена. Больше 1 миллиарда стоит объект: это и строительство нового корпуса, реконструкция старого и современное оборудование», - рассказал Алексей Цыденов.Два года назад по завершении строительства блоков «А», «Б», «В» в новых корпусах разместились: отдел редких и ценных книг, абонемент, зал литературы по культуре и искусству, литературно-музыкальная гостиная, сектор оцифровки, каталожный зал, учебный компьютерный класс, на крыше библиотеки оборудована смотровая площадка, откуда открывается замечательный вид на центр Улан-Удэ. И тогда после перемещения книжного фонда в семиэтажный корпус началась реконструкция блока «Д», которая и стала завершающим этапом строительства.В реконструированном здании разместились читальные залы, центр библиографии и краеведения и центр обслуживания граждан с ограниченными возможностями. Здание оснащено лифтами, системой «телелифт» для автоматизированной доставки книжных фондов, комнатами для общения и отдыха, в том числе и игровой детской комнатой.Библиотека готова к полноценной работе. Расположенная в самом центре города, она стала одним из самых технически оснащенных учреждений культуры Бурятии.Национальная библиотека Бурятии - одно из крупнейших книгохранилищ Забайкалья. Она была создана в сентябре 1881 года по инициативе интеллигенции города Верхнеудинска (старое название Улан-Удэ). За более чем 140-летнюю историю библиотека превратилась в современный книжный и культурный центр. В ее фондах насчитывается 1,3 млн книг, документов, аудио- и видеоматериалов, в том числе - памятники письменности Востока на старомонгольском языке, книги из собраний декабристов, сосланных на поселение в Забайкалье, и многие другие раритеты.Фото:egov-buryatia.ru