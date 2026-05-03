Спортсмен из Бурятии пробежал 245 километров за сутки

Легкоатлет из Бурятии Евгений Капустин на московском сверхмарафоне «Сутки бегом» пробежал 245 километров за 24 часа и официально выполнил норматив мастера спорта России.- Евгений показал выдающийся пример силы характера и спортивного мастерства. Пробежать 245 километров за сутки – достижение, которое вызывает искреннее уважение. Такие результаты вдохновляют молодых спортсменов и подтверждают, что настойчивость и любовь к спорту способны приводить к самым высоким вершинам. Поздравляю с выполнением норматива мастера спорта и желаю новых побед и уверенных стартов! – отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.За плечами у Евгения — звание кандидата в мастера спорта по лёгкой атлетике, титул чемпиона России в командной эстафете 4х200 метров среди ветеранов, две серебряные медали Кубка Дружбы (800 и 1500 метров в возрастной группе 40-44 года), бронза Всероссийской Спартакиады МЧС России и победа на отборочных соревнованиях в Иркутске на дистанциях 1500 и 5000 метров.Фото: минспорта РБ