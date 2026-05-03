Спорт 03.05.2026 в 18:22

Спортсмен из Бурятии пробежал 245 километров за сутки

Он выполнил норматив мастера спорта России
A- A+
Текст: Анастасия Величко
Спортсмен из Бурятии пробежал 245 километров за сутки
Легкоатлет из Бурятии Евгений Капустин на московском сверхмарафоне «Сутки бегом» пробежал 245 километров за 24 часа и официально выполнил норматив мастера спорта России.

- Евгений показал выдающийся пример силы характера и спортивного мастерства. Пробежать 245 километров за сутки – достижение, которое вызывает искреннее уважение. Такие результаты вдохновляют молодых спортсменов и подтверждают, что настойчивость и любовь к спорту способны приводить к самым высоким вершинам. Поздравляю с выполнением норматива мастера спорта и желаю новых побед и уверенных стартов! – отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

За плечами у Евгения — звание кандидата в мастера спорта по лёгкой атлетике, титул чемпиона России в командной эстафете 4х200 метров среди ветеранов, две серебряные медали Кубка Дружбы (800 и 1500 метров в возрастной группе 40-44 года), бронза Всероссийской Спартакиады МЧС России и победа на отборочных соревнованиях в Иркутске на дистанциях 1500 и 5000 метров.


Фото: минспорта РБ
Теги
легкая атлетика мастер спорта

Все новости

В Бурятии участники Великой Отечественной войны получили по 10 тысяч рублей к 9 мая
03.05.2026 в 18:37
Россиян призвали закрыть вклады в начале мая
03.05.2026 в 18:31
В Иркутске девушку судят за взятку, которую она не передавала
03.05.2026 в 18:28
Спортсмен из Бурятии пробежал 245 километров за сутки
03.05.2026 в 18:22
Мошенники увели у жителей Бурятии почти 120 миллионов
03.05.2026 в 18:17
В Улан-Удэ потушили крупный ландшафтный пожар
03.05.2026 в 18:10
Житель Улан-Удэ полгода добивался устранения дефектов в новой квартире
03.05.2026 в 17:00
Россиянам напомнили, сколько минут должен жариться шашлык
03.05.2026 в 13:38
В Бурятии проходит велопробег «Километр Победы»
03.05.2026 в 13:11
Жительница Бурятии получила судимость за покупку прав
03.05.2026 в 13:03
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Юные гиревики из Бурятии привезли груду медалей с первенства мира в Бишкеке
В активе сборной несколько первых мест, в том числе в рывке, толчке и эстафете, есть также серебро и бронза
02.05.2026 в 11:55
В Улан-Удэ пройдет чемпионат города по конному спорту
На конях будут преодолевать барьеры, стараясь не сбить их
27.04.2026 в 12:55
Сотрудница УФСИН из Бурятии стала золотой медалисткой по самбо
Чемпионка ФСИН России прошел в Перми
27.04.2026 в 10:31
Бодибилдер из Бурятии стала чемпионкой России
Соревнования проходили в Москве
27.04.2026 в 09:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru