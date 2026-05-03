Мошенники увели у жителей Бурятии почти 120 миллионов

Жертвами интернет-преступников с начала года стали 536 жителей республики (+ 31 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 119,7 млн рублей (+ 15,7 млн рублей за последнюю неделю).Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 4,9 млн рублей.За последнюю неделю 17 граждан стали жертвами незаконных списаний денежных средств с банковских счетов, 6 оказались под влиянием лжесотрудников организаций и спецслужб, на 8 - дистанционно оформили микрозаймы, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Фото: "Номер один"