Происшествия 03.05.2026 в 18:10
В Улан-Удэ потушили крупный ландшафтный пожар
Горела сухая трава в мкр. Забайкальский
Текст: Анастасия Величко
Третьего мая в поселке Забайкальский в Улан-Удэ произошло возгорание сухой травы и мусора.
- К тушению привлекаются 35 человек и 10 единиц техники МЧС России, Улан-Удэнской поисково-спасательной службы, а также патрульно-манёвренная группа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
В настоящее время открытое горение ликвидировано.
Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня, сжигание сухой травы и мусора категорически запрещено на землях всех категорий.
Фото: ГУ МЧС России по РБ
