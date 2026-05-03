В Улан-Удэ потушили крупный ландшафтный пожар

Третьего мая в поселке Забайкальский в Улан-Удэ произошло возгорание сухой травы и мусора.- К тушению привлекаются 35 человек и 10 единиц техники МЧС России, Улан-Удэнской поисково-спасательной службы, а также патрульно-манёвренная группа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.В настоящее время открытое горение ликвидировано.Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня, сжигание сухой травы и мусора категорически запрещено на землях всех категорий.Фото: ГУ МЧС России по РБ