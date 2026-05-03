Россиянам напомнили, сколько минут должен жариться шашлык

Для жарки лучше взять нежирное мясо

Текст: Анастасия Величко
Жарка шашлыка может занимать до 25 минут, в зависимости от разновидности мяса и толщины кусков, напоминает канал "Объясняем.рф".

Но прежде надо разжечь угли в мангале. Для розжига лучше использовать жидкость на основе парафина или глицерина.

«Не лейте ее прямо в мангал - смочите уголь розжигом заранее и дайте впитаться», - советуют в «Объясняем.рф».

Лучше начать жарить шашлык, когда дыма нет, а угли покрылись «сединой».

Но лучше выбирать для шашлыка нежирное мясо, такое как телятина или птица, ведь жир быстрее всего впитывает вредные вещества из дыма.

Очень долго жарить мясо не нужно: достаточно довести его до образования легкой корочки.

Альтернативой мясному шашлыку могут стать запеченные овощи или фруктовые шашлычки: кусочки яблока, груши, киви, крупные виноградины на шпажке.

Безопасным считается шашлык, прогретый внутри до температуры не менее 70 градусов: в таком куске не должно оставаться розового сока и крови, пишет "Российская газета".


