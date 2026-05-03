03.05.2026 в 18:37

В Бурятии участники Великой Отечественной войны получили по 10 тысяч рублей к 9 мая

Государство не забывает своих героев
Текст: Иван Иванов
Как сообщает РБК, Социальный фонд в начале мая завершил перечисление ежегодной выплаты участникам и инвалидам ВОВ.

В республике сегодня проживает около 20 фронтовиков — непосредственных участников боевых действий в войне с Германией и Японией. Ежегодная выплата ко Дню Победы устанавливается особым категориям ветеранов, которым также гарантированы дополнительные пенсионные льготы со стороны государства.

Федеральная единовременная выплата в 2026 году составляет 10 тысяч рублей для участников и инвалидов ВОВ. Она предусмотрена указом президента России № 186 от 24 апреля 2019 года и перечисляется автоматически — без подачи заявления, через банки или «Почту России».

Согласно документу, выплаты получают:
— ветераны, служившие в действующей армии в годы войны;
— граждане, получившие инвалидность вследствие ранений, контузий или заболеваний в районах боевых действий;
— участники выполнения специальных заданий в воинских частях, в тылу противника или на территориях иностранных государств.

Добавим, что как сообщает портал Edinstvo.by, в Белоруссии также предусмотрена поддержка ветеранов: единовременная выплата составляет 5000 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 132 тысячам российских рублей.


