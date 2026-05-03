Жительница Бурятии получила судимость за покупку прав

В сентябре 2025 г., желая получить право на управление транспортными средствами, женщина договорилась с неизвестным о покупке водительского удостоверения. За поддельный документ она перевела 70 тыс. рублей.В ноябре 2025 года она получила поддельное удостоверение на свое имя и хранила его в автомобиле матери. В декабре 2025 года женщину остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов она предъявила поддельное удостоверение.«В одной из групп в мессенджере я увидела объявление, что люди продают водительские удостоверения. Подумала, что они настоящие и решила купить для пользования» - пояснила осужденная во время рассмотрения уголовного дела.Ее признали виновной по статье «приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа».Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.Фото: "Номер один"