Общество 03.05.2026 в 13:03

Жительница Бурятии получила судимость за покупку прав

Поддельный документ обошелся ей в 70 тысяч и полгода ограничения свободы

Текст: Анастасия Величко
В сентябре 2025 г., желая получить право на управление транспортными средствами, женщина договорилась с неизвестным о покупке водительского удостоверения. За поддельный документ она перевела 70 тыс. рублей.

В ноябре 2025 года она получила поддельное удостоверение на свое имя и хранила его в автомобиле матери. В декабре 2025 года женщину остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов она предъявила поддельное удостоверение.

«В одной из групп в мессенджере я увидела объявление, что люди продают водительские удостоверения. Подумала, что они настоящие и решила купить для пользования» - пояснила осужденная во время рассмотрения уголовного дела.

Ее признали виновной по статье «приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа».

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.


Фото: "Номер один"

Теги
права суд джидинский район

