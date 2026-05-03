В Бурятии проходит велопробег «Километр Победы»

Сегодня, 3 мая в 10.00 был дан старт республиканскому велопробегу, посвящённому 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В колонне вместе со всеми участниками едет министр спорта Бурятии Иван Козырев.- Личным примером он показывает, что спорт и патриотизм идут рука об руку, - сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.Маршрут проходит по федеральной трассе А-340 «Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией» — с 27-го км (перевал Барисан-Дабан) до 93-го км (г. Гусиноозерск). Протяжённость маршрута составляет 66 км.Участие в велопробеге принимают лица старше 18 лет, экипированные средствами защиты от падений (защитный шлем, наколенники, налокотники и прочее).Возрастное ограничение: 6+Фото: МВД по Бурятии