Общество 03.05.2026 в 13:11
В Бурятии проходит велопробег «Километр Победы»
Участие в нем принимает министр спорта Бурятии
Текст: Анастасия Величко
Сегодня, 3 мая в 10.00 был дан старт республиканскому велопробегу, посвящённому 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В колонне вместе со всеми участниками едет министр спорта Бурятии Иван Козырев.
- Личным примером он показывает, что спорт и патриотизм идут рука об руку, - сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.
Маршрут проходит по федеральной трассе А-340 «Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией» — с 27-го км (перевал Барисан-Дабан) до 93-го км (г. Гусиноозерск). Протяжённость маршрута составляет 66 км.
Участие в велопробеге принимают лица старше 18 лет, экипированные средствами защиты от падений (защитный шлем, наколенники, налокотники и прочее).
Возрастное ограничение: 6+
Фото: МВД по Бурятии
- Личным примером он показывает, что спорт и патриотизм идут рука об руку, - сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.
Маршрут проходит по федеральной трассе А-340 «Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией» — с 27-го км (перевал Барисан-Дабан) до 93-го км (г. Гусиноозерск). Протяжённость маршрута составляет 66 км.
Участие в велопробеге принимают лица старше 18 лет, экипированные средствами защиты от падений (защитный шлем, наколенники, налокотники и прочее).
Возрастное ограничение: 6+
Фото: МВД по Бурятии
Тегивелопробег