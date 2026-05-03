Общество 03.05.2026 в 17:00

Житель Улан-Удэ полгода добивался устранения дефектов в новой квартире

Строители разобрались с промерзающими стенами и окнами только после того, как мужчина обратился в суд
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии частично удовлетворил иск собственника квартиры в новостройке на проспекте Строителей, который жаловался на промерзание стен, окон и балконной двери. Застройщиком проблемного дома изначально было АО «Промгражданстрой», затем его признали банкротом, а объект достраивал НО «Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства», привлекая в качестве генподрядчика ООО «СтройСтандарт».

Мужчина купил квартиру в сентябре 2023 года. К зиме выяснилось: в помещении холодно. По нижним углам балконной двери и окон температура опускалась до -2 градусов, пол возле балкона промерзал до -4, стены в углах двух комнат тоже выстуживались.

В ноябре 2024 года собственник направил претензию в Фонд. Тот переадресовал её генподрядчику. Однако с ноября по июнь никаких работ в квартире не проводили. Начались разбирательства уже в суде. Свой иск владелец подавал к Фонду, установив дефекты ещё в декабре 2023 года.

Районный суд взыскал с Фонда компенсацию морального вреда - 35 тысяч рублей. Но суд апелляционной инстанции пересмотрел дело, привлёк к участию в процессе Министерство строительства и ППК «Фонд развития территорий», а затем и вовсе поменял ответчика. Квартира к тому моменту уже была в порядке: ООО «СтройСтандарт» в июне 2025 года залило пеной межпанельные швы и отрегулировало окна.

Тем не менее, коллегия указала: гарантийные обязательства по закону лежат на застройщике, а поскольку Фонд выступал лишь в роли публичного посредника, отвечать за качество должен генподрядчик, принявший все риски по договору до сентября 2027 года. Факт нарушения прав потребителя подтвердился - недостатки устранялись более семи месяцев. Судебная коллегия взыскала с ООО «СтройСтандарт» компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей и штраф 5 тысяч. Иск к Фонду оставила без удовлетворения. Решение районного суда отменено.

Фото: «Номер один»

