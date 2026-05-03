В Иркутске девушку судят за взятку, которую она не передавала

20-летняя жительница Иркутска предстанет перед судом по обвинению в даче взятки должностному лицу. Примечательно, что судебный пристав, которому предназначались денежные средства, так и не получил их и даже не был осведомлен о попытке передачи.Как передает информационный портал IRCITY.RU, ситуация развивалась следующим образом: автомобиль девушки, который остановили для проверки в Иркутске, мог быть изъят за долги в связи с арестом имущества предыдущего владельца. Желая предотвратить это, она обратилась к своему знакомому, который предложил выступить посредником и передать судебному приставу 20 тысяч рублей. Девушка перевела указанную сумму своему знакомому, однако последний, вместо того чтобы выполнить обещанное, присвоил деньги себе, при этом полюбовно решив вопрос с изъятием автомобиля с судебным приставом, которого он знал.В результате иркутянка оказалась под следствием по делу о даче взятки. Ее знакомый, в свою очередь, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Дело приобретает скандальный оборот, демонстрируя то, что даже без передачи денег должностному лицу, за один разговор можно посадить двух участников телефонной беседы.Фото: "Номер один"