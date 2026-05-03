Россиян призвали закрыть вклады в начале мая

С начала мая доходность по банковским вкладам начала снижаться, и вкладчики рискуют потерять часть процентов, если вовремя не пересмотрят свои условия. Причина в решении Центрального банка Российской Федерации, который 24 апреля снизил ключевую ставку с 15% до 14,5%.Банки традиционно реагируют на такие изменения с задержкой в одну-две недели, поэтому корректировка ставок приходится именно на начало мая. Как сообщает портал Ngzt.ru со ссылкой на «ПРО ФИНАНСЫ», финансовые организации уже начали пересматривать условия.В частности, Сбербанк сообщил о снижении доходности по накопительным счетам на 0,5 процентного пункта с 30 апреля, и в ближайшие дни аналогичные меры примут другие банки. Это означает, что весенние предложения с повышенной доходностью на уровне 16–17% постепенно исчезнут, а оформить вклад на прежних условиях станет невозможно.Основной риск для вкладчиков связан с автоматической пролонгацией. Если вклад был открыт в конце 2025 года или в начале 2026 года под высокий процент, при его продлении в мае ставка может снизиться на 1–3 процентных пункта. Это происходит потому, что пролонгация осуществляется по текущим ставкам на дату окончания договора, а все бонусные условия и повышенные проценты для новых клиентов при этом аннулируются.Вкладчикам рекомендуют заранее проверить дату окончания своих вкладов. Если она приходится на первую декаду мая, лучше заранее принять решение — продлить договор или перевести средства. Один из наиболее выгодных вариантов — открыть новый вклад до массового снижения ставок, чтобы зафиксировать ещё относительно высокую доходность на длительный срок.Также стоит изучить предложения других банков, поскольку в условиях снижения ставок некоторые из них могут запускать специальные акции для привлечения клиентов. Это даёт шанс найти более выгодные условия, чем при автоматическом продлении действующего вклада.В текущей ситуации важно не полагаться на автоматическую пролонгацию. Снижение ключевой ставки неизбежно ведёт к уменьшению доходности вкладов, поэтому при окончании срока в мае лучше заранее оценить доступные варианты. Закрытие вклада и открытие нового или перевод средств в другой банк могут помочь сохранить более высокий уровень дохода. Промедление в этом вопросе может обернуться потерей процентов.Фото: "Номер один"