Общество 03.05.2026 в 18:31
Россиян призвали закрыть вклады в начале мая
Ставки по депозитам начали снижаться и их можно переоформить
Текст: Иван Иванов
С начала мая доходность по банковским вкладам начала снижаться, и вкладчики рискуют потерять часть процентов, если вовремя не пересмотрят свои условия. Причина в решении Центрального банка Российской Федерации, который 24 апреля снизил ключевую ставку с 15% до 14,5%.
Банки традиционно реагируют на такие изменения с задержкой в одну-две недели, поэтому корректировка ставок приходится именно на начало мая. Как сообщает портал Ngzt.ru со ссылкой на «ПРО ФИНАНСЫ», финансовые организации уже начали пересматривать условия.
В частности, Сбербанк сообщил о снижении доходности по накопительным счетам на 0,5 процентного пункта с 30 апреля, и в ближайшие дни аналогичные меры примут другие банки. Это означает, что весенние предложения с повышенной доходностью на уровне 16–17% постепенно исчезнут, а оформить вклад на прежних условиях станет невозможно.
Основной риск для вкладчиков связан с автоматической пролонгацией. Если вклад был открыт в конце 2025 года или в начале 2026 года под высокий процент, при его продлении в мае ставка может снизиться на 1–3 процентных пункта. Это происходит потому, что пролонгация осуществляется по текущим ставкам на дату окончания договора, а все бонусные условия и повышенные проценты для новых клиентов при этом аннулируются.
Вкладчикам рекомендуют заранее проверить дату окончания своих вкладов. Если она приходится на первую декаду мая, лучше заранее принять решение — продлить договор или перевести средства. Один из наиболее выгодных вариантов — открыть новый вклад до массового снижения ставок, чтобы зафиксировать ещё относительно высокую доходность на длительный срок.
Также стоит изучить предложения других банков, поскольку в условиях снижения ставок некоторые из них могут запускать специальные акции для привлечения клиентов. Это даёт шанс найти более выгодные условия, чем при автоматическом продлении действующего вклада.
В текущей ситуации важно не полагаться на автоматическую пролонгацию. Снижение ключевой ставки неизбежно ведёт к уменьшению доходности вкладов, поэтому при окончании срока в мае лучше заранее оценить доступные варианты. Закрытие вклада и открытие нового или перевод средств в другой банк могут помочь сохранить более высокий уровень дохода. Промедление в этом вопросе может обернуться потерей процентов.
Фото: "Номер один"
