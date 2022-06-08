Общество 08.06.2022 в 16:27

В Улан-Удэ решено ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч

Правда, это касается только нескольких мест в городе
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ решено ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч
В Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ прошло совещание с участием представителей организаций, предоставляющих услуги по прокату электросамокатов.

«Учитывая важность обеспечения безопасности принято решение о снижении скорости передвижения на электросамокатах до 15 км/ч на таких участках как площадь Советов, площадь Революции и прилегающая территория к Гостиным рядам, улица Ленина в районе Арбата, парки Орешкова, «Юбилейный», Железнодорожников, «Мемориал Победы», Центральный парк (Горсад), набережная реки Селенга, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», детский сквер «Радуга», Сиреневый бульвар», - сообщили в мэрии.

По данным администрации, в настоящее время в Улан-Удэ насчитывается 550 электросамокатов. Заявленные ограничения по скорости самокатов 20-25 км/ч. Услуги по их прокату предоставляют две компании.

В мэрии также напомнили, что родители несут ответственность за нарушения, допущенные их детьми в ходе эксплуатации самоката, и их последствия. За нарушения пользовательского соглашения деньги списываются с банковской карты, привязанной к мобильному приложению.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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