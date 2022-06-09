Общество 09.06.2022 в 13:28

В Улан-Удэ открылась ремесленная лавка

В ней можно купить оригинальные изделия ручной работы по цене производителя


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В Улан-Удэ открылась ремесленная лавка
В Улан-Удэ открылась уникальная торговая площадка, где жители Бурятии могут купить оригинальные изделия, созданные ремесленниками своими руками, по цене производителя, без наценки, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«Районы республики славятся своими умельцами. Их работы вызывают интерес, восторг и восхищение. Завораживают своей изысканностью, ведь такое произведение зачастую выполнено эксклюзивно. Продать свою продукцию могут только субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане», - рассказывает Юлия Имеева, руководитель Центра народно-художественных промыслов центра предпринимательства «Мой бизнес».

Например, 10 июня в 12:00 - мастер-класс по росписи имбирно-медовых пряников.

Ремесленная ярмарка начала свою работу при поддержке министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии и центра предпринимательства «Мой Бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Режим работы: среда-воскресенье с 12:00 до 17:00. Адрес: Ул.Соборная,8
Контакты: 8-902-166-36-87

Фото: egov-buryatia.ru/minprom
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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

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