Общество 09.06.2022 в 13:28
В Улан-Удэ открылась ремесленная лавка
В ней можно купить оригинальные изделия ручной работы по цене производителя
Текст: Номер один
В Улан-Удэ открылась уникальная торговая площадка, где жители Бурятии могут купить оригинальные изделия, созданные ремесленниками своими руками, по цене производителя, без наценки, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
«Районы республики славятся своими умельцами. Их работы вызывают интерес, восторг и восхищение. Завораживают своей изысканностью, ведь такое произведение зачастую выполнено эксклюзивно. Продать свою продукцию могут только субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане», - рассказывает Юлия Имеева, руководитель Центра народно-художественных промыслов центра предпринимательства «Мой бизнес».
Например, 10 июня в 12:00 - мастер-класс по росписи имбирно-медовых пряников.
Ремесленная ярмарка начала свою работу при поддержке министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии и центра предпринимательства «Мой Бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Режим работы: среда-воскресенье с 12:00 до 17:00. Адрес: Ул.Соборная,8
Контакты: 8-902-166-36-87
Фото: egov-buryatia.ru/minprom
«Районы республики славятся своими умельцами. Их работы вызывают интерес, восторг и восхищение. Завораживают своей изысканностью, ведь такое произведение зачастую выполнено эксклюзивно. Продать свою продукцию могут только субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане», - рассказывает Юлия Имеева, руководитель Центра народно-художественных промыслов центра предпринимательства «Мой бизнес».
Например, 10 июня в 12:00 - мастер-класс по росписи имбирно-медовых пряников.
Ремесленная ярмарка начала свою работу при поддержке министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии и центра предпринимательства «Мой Бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Режим работы: среда-воскресенье с 12:00 до 17:00. Адрес: Ул.Соборная,8
Контакты: 8-902-166-36-87
Фото: egov-buryatia.ru/minprom
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