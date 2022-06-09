В Улан-Удэ открылась ремесленная лавка

В Улан-Удэ открылась уникальная торговая площадка, где жители Бурятии могут купить оригинальные изделия, созданные ремесленниками своими руками, по цене производителя, без наценки, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Районы республики славятся своими умельцами. Их работы вызывают интерес, восторг и восхищение. Завораживают своей изысканностью, ведь такое произведение зачастую выполнено эксклюзивно. Продать свою продукцию могут только субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане», - рассказывает Юлия Имеева, руководитель Центра народно-художественных промыслов центра предпринимательства «Мой бизнес».Например, 10 июня в 12:00 - мастер-класс по росписи имбирно-медовых пряников.Ремесленная ярмарка начала свою работу при поддержке министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии и центра предпринимательства «Мой Бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Фото: egov-buryatia.ru/minprom