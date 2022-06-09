В Улан-Удэ в День России местные приюты проведут ярмарку-раздачу питомцев

«Надеемся, в праздничный день люди найдут время оказать помощь бездомным животным, которые очень нуждаются в ней. Кроме того, в этот день ещё и праздник Святой Троицы, хороший повод творить добро! Нашим подопечным очень нужны корма, миски, подстилки и прочее. У волонтеров огромные долги за лечение, стерилизацию и передержки животных. Любой ваш вклад очень важен! На наших точках также будут щенки и котята, которые ищут дом. Верим, что кому-то обязательно повезёт в этот праздник», - обращаются к жителям активисты.

В столице Бурятии в праздничный день, 12 июня, пройдет акция «День добра», которую организуют волонтеры города.Мероприятие пройдет у входа в парк «Юбилейный», рядом с зоомагазином «Томас» в 43 квартале, на Проспекте 50-летия Октября, у ТЦ «Galaxy», а также у магазина «Дружок» по улице Н. Петрова с 12:00 - 16:00.фото: "Номер один", группа ВК "День добра"