Общество 13.06.2022 в 12:59
И тиран, и реформатор?
Флот, «окно в Европу» и Санкт-Петербург — главные достижения Петра Великого глазами современных россиян
Текст: Номер один
Петр I сыграл положительную роль в истории России считают россияне (90%). Чаще о положительной роли Петра I говорят пенсионеры (95%); реже — мужчины (88%) и жители Северо-Кавказского федерального округа (78%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
ВЦИОМ представил результаты опроса о том, что думают россияне о Петре I и его деятельности, как одного из ярчайших и самых известных правителей в истории России - выдающегося политика, реформатора, стратега, инженера.
Одобрение деятельности Петра I связано в первую очередь с его заслугами в сфере морского флота и кораблестроения (30% в группе положительно оценивающих роль Петра I), а также налаживания связей со странами Европы (25%). Далее идут варианты «проведение реформ» (15%), «развитие страны, прогресс» (15%) и «основание Санкт-Петербурга» (12%).
Только 5% наших сограждан дают отрицательные оценки роли Петра I. Его современные критики считают, что он принес много вреда России через ненужные для страны реформы, искоренил русскую культуру и традиции русского народа, вел жестокую политику тирании.
Спустя 350 лет со дня рождения Петра Великого россияне говорят, что его достижения значительно повлияли на судьбу России. Прежде всего, речь идет о возрождении армии и флота (36%), сотрудничестве с Европой (13%) и основании города на Неве (9%). Россияне вспоминали также военные победы: Полтавскую битву; выход к Балтийскому морю; развитие экономики и укрепление государственности; культурное развитие и рост авторитета Российской империи на международной арене.
Заслуги Петра I в области кораблестроения и военных побед чаще вспоминают мужчины (39%) и респонденты старшего возраста (48-38% в группе старше 45 лет). Молодежь 18-24 лет чаще вспоминает о том, что он «прорубил окно в Европу» (20%). Причем 16% опрошенных в Северо-Западном округе упомянули основание Санкт-Петербурга, здесь этот вариант занимает второе место.
Фото: unsplash.com
ВЦИОМ представил результаты опроса о том, что думают россияне о Петре I и его деятельности, как одного из ярчайших и самых известных правителей в истории России - выдающегося политика, реформатора, стратега, инженера.
Одобрение деятельности Петра I связано в первую очередь с его заслугами в сфере морского флота и кораблестроения (30% в группе положительно оценивающих роль Петра I), а также налаживания связей со странами Европы (25%). Далее идут варианты «проведение реформ» (15%), «развитие страны, прогресс» (15%) и «основание Санкт-Петербурга» (12%).
Только 5% наших сограждан дают отрицательные оценки роли Петра I. Его современные критики считают, что он принес много вреда России через ненужные для страны реформы, искоренил русскую культуру и традиции русского народа, вел жестокую политику тирании.
Спустя 350 лет со дня рождения Петра Великого россияне говорят, что его достижения значительно повлияли на судьбу России. Прежде всего, речь идет о возрождении армии и флота (36%), сотрудничестве с Европой (13%) и основании города на Неве (9%). Россияне вспоминали также военные победы: Полтавскую битву; выход к Балтийскому морю; развитие экономики и укрепление государственности; культурное развитие и рост авторитета Российской империи на международной арене.
Заслуги Петра I в области кораблестроения и военных побед чаще вспоминают мужчины (39%) и респонденты старшего возраста (48-38% в группе старше 45 лет). Молодежь 18-24 лет чаще вспоминает о том, что он «прорубил окно в Европу» (20%). Причем 16% опрошенных в Северо-Западном округе упомянули основание Санкт-Петербурга, здесь этот вариант занимает второе место.
Фото: unsplash.com