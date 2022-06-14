Центр Улан-Удэ на День города перекроют для движения транспорта

После завершения праздничного шествия трудовых коллективов с 11 до 13 часов ГИБДД примет решение об открытии центра города для автобусных маршрутов.





– Вечером 18 июня, учитывая проведение праздничного фейерверка в 23:00, движение общественного транспорта будет продлено до часа ночи, то есть отправление последних автобусов с площади Советов будет в районе полуночи и начала часа ночи, – сообщил начальник отдела пассажирских перевозок Комитета по транспорту Сергей Будагаев.





Продление работы автобусов производится только по маршрутам, путь следования которых проходит через площадь Советов, подчеркнули в мэрии.





В День города 18 июня с 6 утра до 24 ночи в Улан-Удэ площадь Советов и прилегающие улицы Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова, а также проспект Победы будут закрыты для автотранспорта. Объезд будет осуществляться по улицам Коммунистическая, Смолина и Борсоева, сообщили в мэрии.В День города общественный транспорт в вечернее время будет работать следующим образом: на маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками (№ 2, 3, 15, 29, 30, 37, 40, 55, 56, 77, 59, 82, 95, 97, 19, 33, 46, 92) - от 5 до 10 единиц пассажирского транспорта.МУП «Городские маршруты» выпустит суммарно до 10 автобусов по маршрутам, обслуживающим отдаленные микрорайоны (№ 3А, 10, 17 и др.).МУП «Управление трамвая» организует выпуск 8 вагонов. В том числе по трамвайным маршрутам №№ 1, 2, 4 – по 2 вагона, по новым маршрутам №№ 7, 8 – по 1 вагону.Фото: «Номер один»