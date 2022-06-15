Трын-трава

Класть асфальт? Обязательно в снег. Заделывать ямы на дорогах? Исключительно в дождь. К этому списку, видимо, добавилось новое правило - косить траву только в ливень.Удивленные улан-удэнцы недавно выложили в Сеть фотографии, на которых работники коммунальных служб косят газоны в самый разгар ливня. Нельзя ли было выбрать другое время, недоумевают горожане. Видимо, нет.С одной стороны, вспоминается лето прошлого года, когда жители столицы жаловались на высокую траву в черте города. Особенно растительность тогда волновала аллергиков. После чего с проверкой к коммунальщикам наведалась прокуратура, пожурив службы за плохую работу.Видимо, в этот раз визита людей в погонах коммунальщики во что бы то ни стало решили избежать. Поэтому, невзирая на ливень, вооружив работников инвентарем, руководство выгнало их разбираться с растущей не по дням, а по часам травой.Но здесь может быть и другая причина: а что если сотрудники городских служб таким образом проходят суровую подготовку в нестандартных условиях? Что если у нас на глазах воспитывают бойцов коммунального фронта, готовых выполнять задачи в самых сложных условиях? Эдакий элитный «коммунальный спецназ»? Что ж, главное, чтобы «солдаты» не слегли с простудой после таких испытаний.