Общество 15.06.2022 в 13:43

В Бурятии страусам лучше прятать головы в песок

Этноагроферме «Страусиное ранчо» выдали рекомендацию оформить лицензию на зоопарк, зоосад или зоотеатр
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Текст: Алексей Субботин
В Бурятии страусам лучше прятать головы в песок
В Бурятии этноагроферма «Страусиное ранчо» приостановила свою деятельность в форме зоопарка. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Инспекторы надзорного ведомства установили, что на территории Иволгинского района Бурятии работает крестьянско-фермерское хозяйство «Страусиное ранчо». На этноагроферме обитают восемь африканских и австралийских страусов, фазаны, цесарка и павлин, лебеди и экзотические куры, бурятские лошади. Животные использовались в культурно-зрелищных целях.

В надзорном ведомстве посчиталит, что индивидуальный предприниматель Туяна Бороева нарушила обязательные требования действующего законодательства по содержанию и использованию животных, Нарушение выразилось в отсутствии специального разрешения (лицензии).

В силу норм федерального закона «Об ответственном обращении с животными» деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах подлежит лицензированию. Поэтому 9 июня ИП Бороева объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

До получения лицензии предприниматель решила приостановить деятельность в форме зоопарка. Кроме того, специалистами управления дана подробная консультация по вопросам оформления необходимых документов для предоставления лицензии Россельхознадзора.

Все дело в том, что зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы совсем недавно - с 1 января 2022 года - не могут вести деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях без специального разрешения (лицензии).

Впрочем, пикантность ситуации заключается в другом,. Туяна Бороева недавно выиграла грант суммой 10 млн рублей федерального конкурса «Агротуризм» на создание этноагрофермы. Более того, ее проект вошел в первую десятку лучших туристический идей в целом по России.

Как сообщал «Номер один», основные направления деятельности фермы - птицеводство, мясо-молочное скотоводство, свиноводство, коневодство. На ферме содержатся и выращиваются для производства яйца, мяса птицы, разведения птенцов на продажу – куры, куры-бройлеры, гуси, индюки, утки, перепела. Более того выращиваются экзотические птицы: страусы, павлины, попугаи, лебеди. Также хозяйство выращивает КРС, свиней, овец, коз, лошадей – для производства молока, молочной продукции (творог, сыр из козьего молока, сметана), мяса, субпродуктов, кровяной колбасы, шерсти.

Согласно бизнес плану, здесь и будет создана этноагроферма. Все постройки, мебель и кухонная утварь будут выполнены в национальном стиле. Все блюда национальной кухни будут из здесь же произведенной продукции: мяса, молока, яиц и овощей. Помимо, этого на территории этноагрофермы планируется создать юрту-музей, посвященную жизни и быту Чингисхана.

В итоге пока получилась весьма яркая картинка с пресловутой всемерной поддержкой бизнеса. Федеральный центр в лице минсельхоза РФ поддержал проект предпринимателя из Бурятии солидной суммой, а Россельхознадзор решил поправить энтузиазм аграрного ведомства, в ведении которого РСХН, вроде бы, сам и находится.

А чего делать фермеру? Остается только засунуть голову в песок. Может страусам, а может, и свою. Что же касается павлинов и попугаев, то их лучше отпустить на волю. Глядишь, найдут за лето хозяев вне поля зрения надзорных ведомств. Нет – вернутся к фермеру, которому уже разрешили зоопарк или зооцирк открывать. Ну, а оформится как зоопарк, не лишится ли гранта по линии фермерства. Цирк да и только!

Фото: unsplash.com
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фермер проект Россельхознадзор

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