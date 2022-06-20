В Бурятии рекультивация свалки за 400 миллионов только усугубила мусорную проблему

- Легче всего винить самих людей за пренебрежение к чистоте окружающей среды. Но что им делать-то, если в поселке нет ни одной площадки для сбора отходов? – задается вопросом известная общественная активистка, член Совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева.







- Раньше можно было позвонить в местную администрацию и заказать машину для вывоза мусора. Но после первого этапа работ по рекультивации Усть-Баргузинской свалки доступ к ней для жителей закрыт. Регулярные рейсы в Улан-Удэ не сможет оплачивать ни местный бюджет, ни тем более население, – говорит Галина Арсеньева.





- Река у нас одна, и вывозить мусор на полигон Соловей, на мой взгляд, не только не рационально, но и преступно по отношению к Байкалу, – убеждена Галина Арсеньева. – Часть отходов неизбежно будет попадать в Баргузин и возвращаться обратно.







Свыше 400 млн бюджетных рублей на рекультивацию свалки в Усть-Баргузине не решили, а скорее усугубили «мусорные» проблемы поселка, расположенного в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала. Если прежде население и организации свозили отходы в одно место, то теперь ими буквально усеяны окрестные леса и берега. Это наглядно видно по фотографиям, которые возмущенные усть-баргузинцы размещают в социальных сетях и мессенджерах.По ее словам, график вывоза ТКО из Усть-Баргузина «мусорным» регоператором «ЭкоАльянс» существует только на бумаге, а на деле постоянно нарушается.- Люди выставляют на улицу пакеты и мешки с мусором, так как санитарные нормы не позволяют оборудовать в поселке контейнерные площадки. Но мусоровоз вовремя не приезжает, и собаки рвут упаковки, растаскивают отходы, – поясняет Галина Арсеньева.Кроме того, «ЭкоАльянс» увозит на полигон в Вахмистрово только коммунальные отходы. Его работники придирчиво проверяют каждый пакет на наличие «посторонних» предметов. Строительный, огородный мусор, древесная кора и прочее – все остается в Усть-Баргузине. Вывозить их некому, а главное - некуда.Есть, впрочем, мусорный полигон в местности Соловей близ райцентра Баргузин за пределами Центральной экологической зоны Байкала. Но, по оценкам общественников, он находится в безобразном состоянии. Свыше 60 тыс кв. метров завалены коммунальными и другими видами отходов, включая медицинские. Сюда же сливаются жидкие бытовые отходы (ЖБО) из выгребных ям жилых домов и организаций. Не только из райцентра, но и большинства других поселений. И все это – на берегу реки Баргузин, несущей свои воды в Священное море.Полигон в Максимихе, возведенный вместе с очистными сооружениями в рамках проекта «Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты озера Байкал в селе Максимиха Баргузинского района» общей стоимостью свыше полумиллиарда рублей, никаких отходов вообще не принимает. Власти обещали его ввод в эксплуатацию летом 2019 года. Но теперь очевидно, что огромные средства из федерального и республиканского бюджетов на этот объект были потрачены впустую – захоронение мусора в ЦЭЗ Байкала запрещено. Полигон стал своеобразным символом бесхозяйственности и отсутствия разумного планирования.- Поэтому Усть-Баргузину остро необходим объект временного размещения отходов с их сортировкой для последующего вывоза за пределы Центральной экологической зоны, – резюмирует Галина Арсеньева. – Наш поселок городского типа – крупнейший населенный пункт в Баргузинском районе. В нем 64 улицы общей протяженностью свыше 70 километров, больница, школа, другие социально значимые учреждения. Можно представить, сколько отходов здесь образуется ежедневно! Но открытием объекта их временного размещения своевременно не озаботились в Минприроды Бурятии. Не подумали о людях. Не подумали о Байкале.Пока этот наболевший вопрос не будет решен, окрестные леса и берега рек, впадающих в Байкал, обречены дальше зарастать стихийными мусорными завалами, а рекультивация Усть-Баргузинской свалки со всеми бурными дискуссиями вокруг нее и затраченными сотнями бюджетных миллионов напоминает сизифов труд.Фото из вайбер-чата «Соловей и Байкал, мифы и реальность»