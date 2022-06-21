В Улан-Удэ скончался основатель современного облика города

Ушел из жизни Павел Зильберман, который с 1966 по 2000 годы бессменно возглавлял Управление архитектуры и градостроительства администрации Улан-Удэ, являясь главным архитектором города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.Павел Зильберман родился 27 октября 1943 года, потомственный сибирский архитектор. Начал свою трудовую деятельность в Бурятии после окончания архитектурного факультета Новосибирского инженерно-строительного института в 1966 году.«Грамотный специалист и руководитель, он активно занимался вопросами перспективного градостроительного развития Улан-Удэ, его застройки, благоустройства и городского дизайна, совершенствованием системы проектирования, качеством строительства, повышением мастерства зодчих Бурятии», - сообщает мэрия.Начиная с 1967 года, в течение 10 созывов избирался депутатом городского Совета народных депутатов Бурятской АССР, а с 1991 по 1994 годы был депутатом Верховного Совета Республики Бурятия.С 1970 года - член Союза архитекторов СССР и России.Являлся советником Российской академии архитектуры и строительных наук. В 1977 году избран первым председателем правления Бурятской организации Союза архитекторов России и избирался на эту должность постоянно в течение 12 лет. С 1981 года неоднократно избирался членом правления Союза архитекторов СССР.«При Павле Григорьевиче построены все «квартала» города от Зауды и Шишковки до ЛВРЗ и Восточного, все мосты Улан-Удэ. Улан-Удэ превратился в крупнейший город Сибири и Дальнего Востока с гармоничным соседством современной, советской и традиционной архитектуры. Появились первые высотные здания Улан-Удэ, началось крупнопанельное домостроение, внедрялась комплексная квартальная застройка жилых районов. Как главный архитектор города Павел Григорьевич принял участие в разработке генпланов Улан-Удэ 1979 и 1986 годов, проектов планировки всех микрорайонов», - сообщает мэрия.Павел Зильберман является автором и соавтором знаковых архитектурных сооружений Улан-Удэ: реконструкции площади Советов с памятником В.И. Ленину – символом Улан-Удэ, здания Государственного академического театра драмы им. Хоца Намсараева, торгово-делового и гостиничного центра «Сагаан Морин», высотной гостиницы «Бурятия» и других.В 2004 году Павел Зильберман вышел в отставку с должности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Бурятии в связи с уходом па пенсию. И в этом же году приступил к работе в качестве директора по инвестиционной политике ООО «Творческая мастерская «Улан-Удэархпроект» Бурятской организации Союза архитекторов России.С 2005 года Павел Григорьевич - заместитель генерального директора - руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2.С 2007 по 2022 годы года являлся генеральным директором проектной организации ООО «Творческая мастерская «Улан-Удэархпроект». За период его руководства коллектив мастерской неоднократно награждался дипломами лучшей проектной организации республики, став лидером среди проектных компаний города.Павел Григорьевич - Заслуженный строитель Бурятии, Заслуженный деятель искусств Бурятии, награжден Золотой Пушкинской медалью «За вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры», медалями «За высокое зодческое мастерство», «За преданность содружеству зодчих», знаком «Почетный архитектор России». За здание Бурятского драматического театра в 1985 году удостоен премии Совета министров СССР.«Павел Григорьевич стал для коллег учителем, примером профессионального и добросовестного отношения к своему делу. Архитектурное сообщество Бурятии, общественность Улан-Удэ понесли большую утрату. Мэр Улан-Удэ, администрация города, Бурятская республиканская организация Союза архитекторов России выражают глубокие соболезнования родным и близким Павла Григорьевича Зильбермана», - отмечают в городской администрации.Фото: предоставлено мэрией Улан-Удэ