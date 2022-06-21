Общество 21.06.2022 в 09:46

В Улан-Удэ скончался основатель современного облика города

Павел Зильберман работал главным архитектором столицы Бурятии 34 года
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ скончался основатель современного облика города
Ушел из жизни Павел Зильберман, который с 1966 по 2000 годы бессменно возглавлял Управление архитектуры и градостроительства администрации Улан-Удэ, являясь главным архитектором города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.

Павел Зильберман родился 27 октября 1943 года, потомственный сибирский архитектор. Начал свою трудовую деятельность в Бурятии после окончания архитектурного факультета Новосибирского инженерно-строительного института в 1966 году.

«Грамотный специалист и руководитель, он активно занимался вопросами перспективного градостроительного развития Улан-Удэ, его застройки, благоустройства и городского дизайна, совершенствованием системы проектирования, качеством строительства, повышением мастерства зодчих Бурятии», - сообщает мэрия.

Начиная с 1967 года, в течение 10 созывов избирался депутатом городского Совета народных депутатов Бурятской АССР, а с 1991 по 1994 годы был депутатом Верховного Совета Республики Бурятия.

С 1970 года - член Союза архитекторов СССР и России.

Являлся советником Российской академии архитектуры и строительных наук. В 1977 году избран первым председателем правления Бурятской организации Союза архитекторов России и избирался на эту должность постоянно в течение 12 лет. С 1981 года неоднократно избирался членом правления Союза архитекторов СССР.

«При Павле Григорьевиче построены все «квартала» города от Зауды и Шишковки до ЛВРЗ и Восточного, все мосты Улан-Удэ. Улан-Удэ превратился в крупнейший город Сибири и Дальнего Востока с гармоничным соседством современной, советской и традиционной архитектуры. Появились первые высотные здания Улан-Удэ, началось крупнопанельное домостроение, внедрялась комплексная квартальная застройка жилых районов. Как главный архитектор города Павел Григорьевич принял участие в разработке генпланов Улан-Удэ 1979 и 1986 годов, проектов планировки всех микрорайонов», - сообщает мэрия.

Павел Зильберман является автором и соавтором знаковых архитектурных сооружений Улан-Удэ: реконструкции площади Советов с памятником В.И. Ленину – символом Улан-Удэ, здания Государственного академического театра драмы им. Хоца Намсараева, торгово-делового и гостиничного центра «Сагаан Морин», высотной гостиницы «Бурятия» и других.

В 2004 году Павел Зильберман вышел в отставку с должности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Бурятии в связи с уходом па пенсию. И в этом же году приступил к работе в качестве директора по инвестиционной политике ООО «Творческая мастерская «Улан-Удэархпроект» Бурятской организации Союза архитекторов России.

С 2005 года Павел Григорьевич - заместитель генерального директора - руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2.

С 2007 по 2022 годы года являлся генеральным директором проектной организации ООО «Творческая мастерская «Улан-Удэархпроект». За период его руководства коллектив мастерской неоднократно награждался дипломами лучшей проектной организации республики, став лидером среди проектных компаний города.

Павел Григорьевич - Заслуженный строитель Бурятии, Заслуженный деятель искусств Бурятии, награжден Золотой Пушкинской медалью «За вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры», медалями «За высокое зодческое мастерство», «За преданность содружеству зодчих», знаком «Почетный архитектор России». За здание Бурятского драматического театра в 1985 году удостоен премии Совета министров СССР.

«Павел Григорьевич стал для коллег учителем, примером профессионального и добросовестного отношения к своему делу. Архитектурное сообщество Бурятии, общественность Улан-Удэ понесли большую утрату. Мэр Улан-Удэ, администрация города, Бурятская республиканская организация Союза архитекторов России выражают глубокие соболезнования родным и близким Павла Григорьевича Зильбермана», - отмечают в городской администрации.

Фото: предоставлено мэрией Улан-Удэ
Теги
архитектура

Все новости

В Бурятии простятся с погибшим на Украине Николаем Бальчиновым
21.06.2022 в 10:11
Дром: 64% продающихся в Бурятии автомобилей имеют признаки скрученного пробега
21.06.2022 в 09:54
В Улан-Удэ скончался основатель современного облика города
21.06.2022 в 09:46
В Бурятии банда черных лесорубов нанесла ущерб на 5 млн рублей
21.06.2022 в 08:44
Жительница Бурятии убила оскорблявшего ее мужа
21.06.2022 в 08:25
Владимир Павлов: «Этого ждали давно»
20.06.2022 в 22:02
В Улан-Удэ определяют образ будущей агломерации
20.06.2022 в 19:41
На федеральной трассе «Байкал» произошли новые обвалы
20.06.2022 в 17:52
В Улан-Удэ внезапно изменили муниципальный контракт на 13 млрд рублей
20.06.2022 в 17:07
На Украине героически погиб 22-летний Дмитрий Быков
20.06.2022 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
Дром: 64% продающихся в Бурятии автомобилей имеют признаки скрученного пробега
Чаще всего одометр «корректируют» у Toyota Camry, «Лады Приора» и Toyota Corolla
21.06.2022 в 09:54
Владимир Павлов: «Этого ждали давно»
Председатель Народного Хурала высоко оценил новый корпус республиканского онкодиспансера
20.06.2022 в 22:02
В Улан-Удэ определяют образ будущей агломерации
Горожан призывают включится в процесс обсуждения
20.06.2022 в 19:41
В Бурятии почти на весь день перекроют трассу Улан-Удэ - Новый Уоян
25 июня состоится XV Байкальский веломарафон
20.06.2022 в 15:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru