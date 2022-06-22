Общество 22.06.2022 в 13:04
Мастера из Бурятии достойно представили республику на фестивале ремесел в Прибайкалье
Желающих приобрести их изделия оказалось более чем достаточно
Текст: Иван Иванов
Четыре представителя Бурятии приняли участие в Первом Межрегиональном фестивале ремёсел Прибайкалья, который прошёл 17-18 июня в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Это известный мастер по работе с войлоком Юлия Золотоева из Улан-Удэ и представители мастерской «Дулаан Аршан» из Тункинского района Байгалма Галсанова, Марина Жапова, Жаргалма Бакшиханова.
Фестиваль состоял из двух частей. В первый день прошла конференция, посвященная созданию этнокультурного кластера ремесленников на территории Прибайкальских регионов. Её открыл мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев. «Я хочу передать вам низкий поклон от всех жителей нашего района. Я понимаю, насколько это непросто – работать руками, вкладывать в каждый изготовленный вами предмет искусства кусочек вашего сердца», - сказал он. Как оказалось, мэр знает, о чем говорит – в свободное от должностных обязанностей время он увлекается вязанием и, как утверждают знающие люди, делает неплохие вещи.
После мэрского напутствия участники конференции обсудили проблемы, которые стоят перед ремесленниками. Главная – это трудности со сбытом. Тяжело продать вещь, сделанную своими руками, по той цене, которую она действительно стоит. Очень часто люди, привыкшие к китайскому ширпотребу, удивляются высокой цене ручной работы, и отказываются от покупки. Хотя, как говорят некоторые мастера, постепенно в обществе складывается определенная мода на ручной труд и понимание, что хорошие вещи не могут стоить дешево по определению.
Большой интерес у участников конференции вызвало выступление журналистки из Владикавказа Залины Бедоевой, которая рассказала об опыте работы Ассоциации ремесленников Северной Осетии, и прямое включение с Екатеринбургом, в ходе которого руководитель проекта «Создание ремесленного кластера 50+ в Свердловской области» Лидия Кузнецова поделилась своим опытом работы. Оказалось, что некоторые наработки, использованные на Урале, независимо от своих предшественников применили при организации Первого Межрегионального фестиваля ремёсел Прибайкалья.
«Нам очень понравилось общаться с Лидией Алексеевной, мы много говорили с ней вне нашего включения, - рассказал один из организаторов фестиваля, соучредитель АНО «Байкал» Алексей Елизарьев. – Не исключено, что мы выйдем на какой-либо совместный проект».
На второй день, 18 июня, состоялась собственно фестивальная программа. Она была вписана в сценарий районного Сур-Харбана, так что недостатка в зрителях у фестиваля не было. Посмотреть на работы мастеров-ремесленников и принять участие в их мастер-классах собралось более 500 человек не только из Усть-Ордынского, но из поселков Эхирит-Булатского района, Иркутска, Свирска, Саянска и многих других населённых пунктов Приангарья.
Немаловажно, что одновременно с мастер-классами во время всего фестиваля возле главной сцены работала ярмарка, на которой ремесленники могли реализовать свою продукцию. И вот здесь оказалось, что мастера из Бурятии больше вписаны в рыночные отношения, чем их коллеги из Иркутской области и Забайкалья.
Несмотря на то, что мастера «Дулаан Аршан» вообще впервые выехали со своей продукцией за пределы Тункинского района и, по большому счету, опыта участия в ярмарках у них не было, их валяная обувь имела немалый коммерческий успех. Фестиваль уже завершился, а тункинцы никак не могли завершить торговлю – покупатели все подходили и подходили. «Нам всё очень понравилось, - резюмировали они. – Фестиваль прошёл на хорошем уровне, а мы, как нам кажется, достойно представили Бурятию».
Не менее высокие оценки дала фестивалю и мастер из Улан-Удэ Юлия Золотоева. Это – во многом легендарный человек. Около четверти века она танцевала в составе знаменитого театра «Байкал», получила звание Заслуженной артистки Бурятии, а несколько лет назад серьезно увлеклась изготовлением изделий из войлока. Благо, опыт работы в стиле «хенд-мейд» был немалый. Ещё в детстве она увлекалась бисероплетением, шила, вязала. Работая в театре, делала сувениры из меха. Сейчас она организовала собственное ателье, проводит показы своих работ, участвует во многих конкурсах и показах.
«Во время фестиваля ко мне подходило немало людей, которые проявляли искренний интерес к тем вещам, которые я делаю. Просили провести мастер-класс, - поделилась Юлия Золотоева своим впечатлением от Фестиваля ремёсел Прибайкалья. – Как оказалось, в Усть-Ордынском есть мастера, которые используют войлок в изготовлении произведений декоративного искусства, но здесь нет школы изготовления обуви, одежды из войлока».
Поэтому, заключила она, фестивали ремёсел – особенно те, которые носят межрегиональный характер, очень важны для развития ремесленной культуры, обмена опытом, знакомства с техникой работы коллег-мастеров из других регионов.
Проект «Фестиваль ремёсел Прибайкалья: создание этнокультурного кластера» проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
Фото «Номер один»
Фестиваль состоял из двух частей. В первый день прошла конференция, посвященная созданию этнокультурного кластера ремесленников на территории Прибайкальских регионов. Её открыл мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев. «Я хочу передать вам низкий поклон от всех жителей нашего района. Я понимаю, насколько это непросто – работать руками, вкладывать в каждый изготовленный вами предмет искусства кусочек вашего сердца», - сказал он. Как оказалось, мэр знает, о чем говорит – в свободное от должностных обязанностей время он увлекается вязанием и, как утверждают знающие люди, делает неплохие вещи.
После мэрского напутствия участники конференции обсудили проблемы, которые стоят перед ремесленниками. Главная – это трудности со сбытом. Тяжело продать вещь, сделанную своими руками, по той цене, которую она действительно стоит. Очень часто люди, привыкшие к китайскому ширпотребу, удивляются высокой цене ручной работы, и отказываются от покупки. Хотя, как говорят некоторые мастера, постепенно в обществе складывается определенная мода на ручной труд и понимание, что хорошие вещи не могут стоить дешево по определению.
Большой интерес у участников конференции вызвало выступление журналистки из Владикавказа Залины Бедоевой, которая рассказала об опыте работы Ассоциации ремесленников Северной Осетии, и прямое включение с Екатеринбургом, в ходе которого руководитель проекта «Создание ремесленного кластера 50+ в Свердловской области» Лидия Кузнецова поделилась своим опытом работы. Оказалось, что некоторые наработки, использованные на Урале, независимо от своих предшественников применили при организации Первого Межрегионального фестиваля ремёсел Прибайкалья.
«Нам очень понравилось общаться с Лидией Алексеевной, мы много говорили с ней вне нашего включения, - рассказал один из организаторов фестиваля, соучредитель АНО «Байкал» Алексей Елизарьев. – Не исключено, что мы выйдем на какой-либо совместный проект».
На второй день, 18 июня, состоялась собственно фестивальная программа. Она была вписана в сценарий районного Сур-Харбана, так что недостатка в зрителях у фестиваля не было. Посмотреть на работы мастеров-ремесленников и принять участие в их мастер-классах собралось более 500 человек не только из Усть-Ордынского, но из поселков Эхирит-Булатского района, Иркутска, Свирска, Саянска и многих других населённых пунктов Приангарья.
Немаловажно, что одновременно с мастер-классами во время всего фестиваля возле главной сцены работала ярмарка, на которой ремесленники могли реализовать свою продукцию. И вот здесь оказалось, что мастера из Бурятии больше вписаны в рыночные отношения, чем их коллеги из Иркутской области и Забайкалья.
Несмотря на то, что мастера «Дулаан Аршан» вообще впервые выехали со своей продукцией за пределы Тункинского района и, по большому счету, опыта участия в ярмарках у них не было, их валяная обувь имела немалый коммерческий успех. Фестиваль уже завершился, а тункинцы никак не могли завершить торговлю – покупатели все подходили и подходили. «Нам всё очень понравилось, - резюмировали они. – Фестиваль прошёл на хорошем уровне, а мы, как нам кажется, достойно представили Бурятию».
Не менее высокие оценки дала фестивалю и мастер из Улан-Удэ Юлия Золотоева. Это – во многом легендарный человек. Около четверти века она танцевала в составе знаменитого театра «Байкал», получила звание Заслуженной артистки Бурятии, а несколько лет назад серьезно увлеклась изготовлением изделий из войлока. Благо, опыт работы в стиле «хенд-мейд» был немалый. Ещё в детстве она увлекалась бисероплетением, шила, вязала. Работая в театре, делала сувениры из меха. Сейчас она организовала собственное ателье, проводит показы своих работ, участвует во многих конкурсах и показах.
«Во время фестиваля ко мне подходило немало людей, которые проявляли искренний интерес к тем вещам, которые я делаю. Просили провести мастер-класс, - поделилась Юлия Золотоева своим впечатлением от Фестиваля ремёсел Прибайкалья. – Как оказалось, в Усть-Ордынском есть мастера, которые используют войлок в изготовлении произведений декоративного искусства, но здесь нет школы изготовления обуви, одежды из войлока».
Поэтому, заключила она, фестивали ремёсел – особенно те, которые носят межрегиональный характер, очень важны для развития ремесленной культуры, обмена опытом, знакомства с техникой работы коллег-мастеров из других регионов.
Проект «Фестиваль ремёсел Прибайкалья: создание этнокультурного кластера» проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
Фото «Номер один»
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