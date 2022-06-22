Мастера из Бурятии достойно представили республику на фестивале ремесел в Прибайкалье

Четыре представителя Бурятии приняли участие в Первом Межрегиональном фестивале ремёсел Прибайкалья, который прошёл 17-18 июня в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Это известный мастер по работе с войлоком Юлия Золотоева из Улан-Удэ и представители мастерской «Дулаан Аршан» из Тункинского района Байгалма Галсанова, Марина Жапова, Жаргалма Бакшиханова.Фестиваль состоял из двух частей. В первый день прошла конференция, посвященная созданию этнокультурного кластера ремесленников на территории Прибайкальских регионов. Её открыл мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев. «Я хочу передать вам низкий поклон от всех жителей нашего района. Я понимаю, насколько это непросто – работать руками, вкладывать в каждый изготовленный вами предмет искусства кусочек вашего сердца», - сказал он. Как оказалось, мэр знает, о чем говорит – в свободное от должностных обязанностей время он увлекается вязанием и, как утверждают знающие люди, делает неплохие вещи.После мэрского напутствия участники конференции обсудили проблемы, которые стоят перед ремесленниками. Главная – это трудности со сбытом. Тяжело продать вещь, сделанную своими руками, по той цене, которую она действительно стоит. Очень часто люди, привыкшие к китайскому ширпотребу, удивляются высокой цене ручной работы, и отказываются от покупки. Хотя, как говорят некоторые мастера, постепенно в обществе складывается определенная мода на ручной труд и понимание, что хорошие вещи не могут стоить дешево по определению.Большой интерес у участников конференции вызвало выступление журналистки из Владикавказа Залины Бедоевой, которая рассказала об опыте работы Ассоциации ремесленников Северной Осетии, и прямое включение с Екатеринбургом, в ходе которого руководитель проекта «Создание ремесленного кластера 50+ в Свердловской области» Лидия Кузнецова поделилась своим опытом работы. Оказалось, что некоторые наработки, использованные на Урале, независимо от своих предшественников применили при организации Первого Межрегионального фестиваля ремёсел Прибайкалья.«Нам очень понравилось общаться с Лидией Алексеевной, мы много говорили с ней вне нашего включения, - рассказал один из организаторов фестиваля, соучредитель АНО «Байкал» Алексей Елизарьев. – Не исключено, что мы выйдем на какой-либо совместный проект».На второй день, 18 июня, состоялась собственно фестивальная программа. Она была вписана в сценарий районного Сур-Харбана, так что недостатка в зрителях у фестиваля не было. Посмотреть на работы мастеров-ремесленников и принять участие в их мастер-классах собралось более 500 человек не только из Усть-Ордынского, но из поселков Эхирит-Булатского района, Иркутска, Свирска, Саянска и многих других населённых пунктов Приангарья.Немаловажно, что одновременно с мастер-классами во время всего фестиваля возле главной сцены работала ярмарка, на которой ремесленники могли реализовать свою продукцию. И вот здесь оказалось, что мастера из Бурятии больше вписаны в рыночные отношения, чем их коллеги из Иркутской области и Забайкалья.Несмотря на то, что мастера «Дулаан Аршан» вообще впервые выехали со своей продукцией за пределы Тункинского района и, по большому счету, опыта участия в ярмарках у них не было, их валяная обувь имела немалый коммерческий успех. Фестиваль уже завершился, а тункинцы никак не могли завершить торговлю – покупатели все подходили и подходили. «Нам всё очень понравилось, - резюмировали они. – Фестиваль прошёл на хорошем уровне, а мы, как нам кажется, достойно представили Бурятию».Не менее высокие оценки дала фестивалю и мастер из Улан-Удэ Юлия Золотоева. Это – во многом легендарный человек. Около четверти века она танцевала в составе знаменитого театра «Байкал», получила звание Заслуженной артистки Бурятии, а несколько лет назад серьезно увлеклась изготовлением изделий из войлока. Благо, опыт работы в стиле «хенд-мейд» был немалый. Ещё в детстве она увлекалась бисероплетением, шила, вязала. Работая в театре, делала сувениры из меха. Сейчас она организовала собственное ателье, проводит показы своих работ, участвует во многих конкурсах и показах.«Во время фестиваля ко мне подходило немало людей, которые проявляли искренний интерес к тем вещам, которые я делаю. Просили провести мастер-класс, - поделилась Юлия Золотоева своим впечатлением от Фестиваля ремёсел Прибайкалья. – Как оказалось, в Усть-Ордынском есть мастера, которые используют войлок в изготовлении произведений декоративного искусства, но здесь нет школы изготовления обуви, одежды из войлока».Поэтому, заключила она, фестивали ремёсел – особенно те, которые носят межрегиональный характер, очень важны для развития ремесленной культуры, обмена опытом, знакомства с техникой работы коллег-мастеров из других регионов.Проект «Фестиваль ремёсел Прибайкалья: создание этнокультурного кластера» проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.Фото «Номер один»