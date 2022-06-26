Общество 26.06.2022 в 10:40
В Бурятии устанавливают причины крупного ДТП с маршруткой (обновлено, приводятся подробности)
Сотрудники полиции работают на месте происшествия – неподалеку от села Хонхолой
Текст: Номер один
Пять человек - трое пассажиров маршрутного такси и водители транспортных средств – доставлены в больницу после крупного ДТП в Бурятии. Оно произошло на 587-м километре автодороги Р-258 «Байкал», неподалеку от с. Хонхолой,. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, сообщили в МВД по Бурятии.
Сегодня около 06:30 47-летний водитель грузового автомобиля «Мицубиси Фусо» неподалеку от села Хонхолой не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с рейсовым автобусом «Фиат Дукато» под управлением 39-летнего гражданина. Автобус следовал из Забайкальского края в Улан-Удэ.
По предварительным данным, в результате ДТП в медучреждение для осмотра медиками доставлены пять человек: трое пассажиров маршрутного такси и водители транспортных средств. Водитель автобуса находится в тяжёлом состоянии.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
На месте ДТП работали три бригады скорой помощи Мухоршибирской ЦРБ, сообщили в минздраве Бурятии. Из Улан-Удэ направлена бригада Территориального центра медицины катастроф, сейчас совместно с коллегами работают на месте специалисты, готовят на перевод в РКБ им Н.А. Семашко трех пациентов, у которых тяжелые травмы.
В республиканской больнице подготовлены места в отделении реанимации, вызваны дополнительно специалисты.
На данный момент четверо детей обследованы, они нуждаются в амбулаторном лечении.
Проводится дополнительное обследование остальным пациентам. Ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения РБ.
Фото: МВД по Бурятии
Сегодня около 06:30 47-летний водитель грузового автомобиля «Мицубиси Фусо» неподалеку от села Хонхолой не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с рейсовым автобусом «Фиат Дукато» под управлением 39-летнего гражданина. Автобус следовал из Забайкальского края в Улан-Удэ.
По предварительным данным, в результате ДТП в медучреждение для осмотра медиками доставлены пять человек: трое пассажиров маршрутного такси и водители транспортных средств. Водитель автобуса находится в тяжёлом состоянии.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
На месте ДТП работали три бригады скорой помощи Мухоршибирской ЦРБ, сообщили в минздраве Бурятии. Из Улан-Удэ направлена бригада Территориального центра медицины катастроф, сейчас совместно с коллегами работают на месте специалисты, готовят на перевод в РКБ им Н.А. Семашко трех пациентов, у которых тяжелые травмы.
В республиканской больнице подготовлены места в отделении реанимации, вызваны дополнительно специалисты.
На данный момент четверо детей обследованы, они нуждаются в амбулаторном лечении.
Проводится дополнительное обследование остальным пациентам. Ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения РБ.
Фото: МВД по Бурятии