В Улан-Удэ в поселке Орешкова убрали многолетнюю свалку

Комбинат по благоустройству убрал зловонную помойку, которая находилась в гаражном кооперативе на улице Уссурийская. Проведена большая работа и сейчас все отходы полностью вывезены, площадка чистая. Об этом рассказали в ОНФ РБ.

Напомним, ранее Народный фронт Бурятии сообщил, что жители поселка Орешкова страдают от свалки в гаражном кооперативе. Она стала местом скопления для бытовых и строительных отходов, приютом для бродячих собак. Там же можно было найти гниющие трупики местных крыс.

«Важно сохранить участок чистым и это в первую очередь задача не только города, но и самих же жителей. А региональному оператору важно следить за соблюдением графика вывоза мусора и отсутствием задолженности по близлежащему частному сектору», - отметили волонтеры Народного фронта.

В связи с этим «фронтовики» обратились в мэрию с просьбой установить информационный щит и камеру.

Фото: скриншот видео ОНФ РБ