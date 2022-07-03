В Бурятии растет спрос на сожжение тел

«За девять месяцев с октября 2021 года у нас прошло уже более 500 прощаний с усопшими. В начале становления, конечно, возникало много сомнений у нашего населения, но за прошедшее время нам удалось эту ситуацию переломить. На сегодня можно сказать, кремация уже стала достойной альтернативой традиционному погребению. Если рассматривать конкретно Бурятию, то к нам обращались в основном жители из Улан-Удэ, а также из ближайших к нему районов республики: Иволгинского и Заиграевского. Кроме того, приезжали жители Забайкальского края и Иркутской области. В последние месяцы процент обращений из соседних регионов составляет около 30% - из Иркутска, Ангарска, Шелехово, Братска, Усть-Илимска и Читы» - отмечает Соелма Дашимолонова.

«С каждым месяцем мы отмечаем рост обращений, потому что население со временем узнает о такой услуге. Республика маленькая, сработало «сарафанное радио» – сначала люди боятся, а потом, например, на прощании, видят, что все в крематории проходит весьма спокойно и достойно. Или же узнают от знакомых. Страх со временем пропадает, и граждане понимают, что здесь нет ничего страшного, хотя для нашего общества кремация все еще непривычна» - добавляет директор.

«Минерализация тела усопшего при кремации занимает 1,5 - 2 часа вместо 50 лет при захоронении. Остатки разложения и различные вирусы не попадут в грунтовые воды. Кроме того, важно сохранение наших лесов, вырубаемых под кладбища. Вдобавок при кремации есть возможность отложить захоронение. Близким отдают урну с прахом, и у них есть время подумать и решить с местом захоронения или развеивания» - отмечает Соелма Дашимолонова.

«Перед кремацией обычно родственники арендуют прощальный зал, куда приглашают священнослужителей, чтобы провести обряд отпевания. Урну с прахом получают на следующий день, но если нужно забрать срочно (например, родственники планируют захоронить в другом городе или регионе), то делают это день в день. Вместе с прахом родственники получают необходимые документы: справку о кремации усопшего, сопроводительное письмо о том, что недозволенных вложений в урне нет» - добавляет директор.

«У нас есть услуга деления праха. И такая практика довольна часто встречается. Родственники предварительно должны сказать администратору, что хотят поделить прах, и выбрать две урны для него. В основном родственники делают это для того, чтобы предать его разным стихиям. Например, часть праха развеивают по ветру, а другую хоронят в землю. Второй момент – когда дети усопшего или его другие близкие люди проживают в разных городах или странах» - объясняет директор.

«Мне кажется, то, что в новинку, всегда вызывает страх, а также большую роль играет незнание процесса. Ведь человек мог никогда не слышать о кремации и не иметь представления, как все проходит. В связи с этим мы стараемся быть открытыми как для СМИ, так и для общественности. Например, в самом начале проводили пресс-тур и приглашали журналистов. Рассказывали подробно обо всем процессе, показали, как работает оборудование, где проходит процесс прощания с человеком. Когда есть конкретная информация, то домыслы отпадают. Еще есть такой момент – часто задавали вопрос о том, а можно ли перепутать прах. Многие боятся, что можем кремировать нескольких усопших зараз. Но это, конечно, исключено. Мы каждый раз объясняем, что технически невозможно кремировать более одного усопшего. Так, постепенно люди больше узнают, а когда у человека есть информация, то уже и страхи уходят. Также мы столкнулись с тем, что люди ошибочно считают, что у нас очереди, и родственники полагают, что процесс может затянуться. Хотя на самом деле очередей нет и при наличии полного пакета документов мы практикуем кремацию в день обращения» - говорит директор.

«Санкции на работу нашего крематория никак не повлияли. Дело в том, что оборудование, хоть и импортное, но находится на гарантийном обслуживании. Когда есть необходимость, запасные части все поставляются нам бесплатно и в бесперебойном режиме. С этим проблем не возникало. Также много домыслов возникает об обращении к нам семей погибших солдат. Так вот на сегодняшний день таких обращений еще не поступало» - сообщила директор.

В Бурятии с момента открытия в крематории прошло более 500 кремаций усопших. При этом за последние месяцы порядка 30% обращений поступало из Забайкальского края и Иркутской области. Об этом рассказала директор предприятия Соелма Дашимолонова. По ее словам, кремация становится достойной альтернативой традиционному погребению в нашем регионе.С открытия первого в Бурятии крематория минуло уже девять месяцев. Несмотря на то, что тема смерти все еще весьма деликатна в нашем обществе, со временем жители перестают бояться и взамен традиционному погребению выбирают кремацию. Как отметила директор крематория Соелма Дашимолонова, коллектив предприятия проводит работу по просвещению населения и сейчас заметны первые подвижки в этом непростом вопросе.Как отметила директор, отношение местных жителей к кремации заметно изменилось. Тема весьма табуированная, поэтому «рекламировать» ее громко в обществе не принято и в основном процесс направлен просто на информирование населения.Для Иркутска и Читы самый ближайший крематорий находится в Бурятии. Чуть дальше – в Новосибирске. Сейчас стоимость кремации в Улан-Удэ составляет от 24 900 рублей, и для людей кремация выходит значительно дешевле в сравнении с обычным погребением. Нельзя забывать и об экологической составляющей – не секрет, что в Бурятии, как и в ближайших регионах, есть проблема с переполненными кладбищами, многие из которых со временем просто закрываются.В Иркутске и Чите есть пункт приема заявок в бурятский крематорий. Такой же пункт имеется в Улан-Удэ. Как проходит процесс: администратор пошагово объясняет близкому усопшего, какие документы нужны и в какие инстанции следует обратиться. Когда пакет документов получен, можно оформить услугу кремации – договориться о времени, назначить день. Есть возможность заказать транспортировку тела вместе с бригадой, а также приобрести все ритуальные принадлежности.Как обращает внимание Соелма Дашимолонова, многие обратившиеся просят разделить прах усопшего.При этом больше половины заказчиков арендуют прощальный зал в крематории. И около 80% из них приглашают в зал священнослужителей – буддийского ламу или священника, чтобы провести обряд отпевания или молебен. В сравнении с самым началом работы крематория, люди стали проще относиться к кремации.В дальнейшем в крематории планируют открыть второй прощальный зал, а вместе с ним «комнату просмотра». Как уже информировал «Номер один», подобное место есть во многих крематориях, например, в том же Новосибирске или Ярославле. В этой комнате человек может попрощаться с усопшим до момента, когда гроб помещается в печь. Этот ритуал можно сравнить с последним прощанием с усопшим при захоронении - при опускании гроба в землю.Как отметила Соелма Дашимолонова, различные финансовые трудности в связи с непростой ситуацией в России обошли крематорий стороной.При необходимости за определенную плату урну с прахом можно оставить на хранение в крематории. Максимальный срок хранения - один год. И ее сможет забрать только тот, кто оформлял заказ, либо доверенное лицо при предъявлении нотариальной доверенности.Стоит отметить, что часть затрат на захоронение умершего человека компенсируется государством. Основанием для назначения выплат, компенсирующих затраты, является Закон о «О погребении и похоронном деле». В случае если погребение осуществлялось за счет средств родственников или законных представителей умершего, им полагается специальное социальное пособие. Данная компенсация не привязана к типу погребения: ее выплатят как после традиционных похорон, так и после кремации. Получить возмещение за захоронение можно в ФСС и ПФР при предъявлении необходимых документов.Эржена Мансорунова, «Номер один».