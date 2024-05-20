В Бурятии молодого вахтовика обманули на 3,6 млн рублей

Очередной жертвой мошенников стал 24-летний житель Тарбагатайского района Бурятии. Как рассказали в республиканском МВД, в феврале этого года парень увидел объявление об инвестировании и оставил свой номер телефона, на который вскоре перезвонили представители «инвестиционной компании».Для поддержания легенды мошенники провели для новичка обучение по заработку на инвестировании, присылали информационные материалы и демонстрировали слайды. Парень скачал и установил на свой телефон приложение, которое на самом деле оказалось эмулятором. Со своего стартового вложения в 10 тысяч рублей он после первых же сделок «заработал» около 2 тысяч.Как отметили в МВД, первое зачисление средств молодой человек сделал через электронный перевод без идентификации на счет популярного маркетплейса. Но этот факт его не смутил, и он продолжил переводить средства мошенникам.В марте парень уехал на вахту в другой регион и, находясь там, оформил несколько кредитов, а средства перевел на свой «инвестиционный счет». Всего он перечислил 3,6 миллиона кредитных рублей.В конце апреля у молодого инвестора со счета пропали почти все средства. Лишь посмотрев отзывы о компании и приложении он понял, что стал жертвой мошенников. Парень обратился в полицию только 17 мая, когда вернулся в республику.По факту мошенничества сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Полиция призывает граждан остерегаться предложений о «быстром» и «легком» заработке в интернете. «Не берите займы и кредиты для вложения в инвестиции. Если вы отдадите деньги мошенникам, то с долгами будете расплачиваться только вы и ваши близкие», - предупреждают в МВД.Фото: «Номер один»