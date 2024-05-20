Общество 20.05.2024 в 14:39
В Бурятии вся неделя будет теплой
Серьезных осадков также не ожидается
Текст: Андрей Константинов
Синоптики Бурятии опубликовали краткий прогноз погоды на эту неделю. По данным Гидрометцентра, до конца недели в республике ожидается преобладание умеренно-теплой, в большинстве районов без осадков погоды.
В отдельные дни местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Преобладающая температура днем ожидается в районе +17, +22 градусов. Ночная температура по южной половине республике также будет положительная, по северной половине – еще минусовая.
По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды произойдет только в начале следующей недели.
Фото: «Номер один»
В отдельные дни местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Преобладающая температура днем ожидается в районе +17, +22 градусов. Ночная температура по южной половине республике также будет положительная, по северной половине – еще минусовая.
По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды произойдет только в начале следующей недели.
Фото: «Номер один»
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