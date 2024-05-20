Общество 20.05.2024 в 14:39

В Бурятии вся неделя будет теплой

Серьезных осадков также не ожидается
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вся неделя будет теплой
Синоптики Бурятии опубликовали краткий прогноз погоды на эту неделю. По данным Гидрометцентра, до конца недели в республике ожидается преобладание умеренно-теплой, в большинстве районов без осадков погоды.

В отдельные дни местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Преобладающая температура днем ожидается в районе +17, +22 градусов. Ночная температура по южной половине республике также будет положительная, по северной половине – еще минусовая.

По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды произойдет только в начале следующей недели.

Фото: «Номер один»

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