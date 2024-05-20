В Бурятии вся неделя будет теплой

Синоптики Бурятии опубликовали краткий прогноз погоды на эту неделю. По данным Гидрометцентра, до конца недели в республике ожидается преобладание умеренно-теплой, в большинстве районов без осадков погоды.В отдельные дни местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.Преобладающая температура днем ожидается в районе +17, +22 градусов. Ночная температура по южной половине республике также будет положительная, по северной половине – еще минусовая.По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды произойдет только в начале следующей недели.Фото: «Номер один»