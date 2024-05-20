Политика и власть 20.05.2024 в 13:51

Кяхта готовится отмечать 300-летие со дня основания

В городе отремонтируют и построят больницу, стадион, техникум, школу искусств и другие объекты инфраструктуры
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Текст: Служба информации "Номер один"
Кяхта готовится отмечать 300-летие со дня основания

В рамках подготовки к юбилею в городе начат ремонт и строительство культурных, спортивных, образовательных, и жилищно-коммунальных объектов инфраструктуры.

- В 2027 году город Кяхта отметит 300 лет со дня основания. В связи с этим, министерство культуры Бурятии является ответственным координатором программы празднования 300-летия г. Кяхты. Для улучшения инфраструктуры отрасли привлекается колоссальный объем финансовых средств из разных источников, - сообщили в пресс-службе министерства.

В этом году по нацпроекту «Культура» для Кяхтинского района приобретен автоклуб на сумму более 10 млн руб., его открытие состоялось также 15 мая. Кроме того, в рамках этого же нацпроекта, в прошлом году в Кяхтинский краеведческий музей поступило оборудование на 9,5 млн руб.


В рамках «единой президентской субсидии» начато строительство нового здания Дома культуры в Кяхте на 400 мест, на эти цели из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей. Закончить строительство запланировано уже в этом году.

На сумму более 4 миллионов рублей из республиканского бюджета начат ремонт Музея российско-монгольской дружбы, который является филиалом краеведческого Кяхтинского музея.

В 2023 году разработана проектная документация на ремонтно-реставрационные работы «Собора Троицы» в Кяхте. На обновление объекта культурного наследия федерального значения министерство культуры России выделило 130 млн. рублей. 


Также силами меценатов и спонсоров восстанавливается Дом купца А.М. Лушникова.

Всего в Кяхте планируется отремонтировать и построить 25 объектов инфраструктуры, включая Кяхтинскую центральную больницу, стадион «Чемпион» и республиканский техникум строительных и промышленных технологий.

Финансирование проектов осуществляется как за счет выделенных средств, так и через различные программы, например, детская школа искусств включена в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал Указ о праздновании юбилейной даты Кяхты. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разработать мастер-план г. Кяхты. Все работы проходят при поддержке Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, курируются Правительством Республики Бурятия, а также отраслевыми ведомствами.


Фото: правительство Бурятии

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