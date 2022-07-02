Общество 02.07.2022 в 13:22

В Бурятии прощаются с погибшим на Украине военнослужащим

Евгений Зарубин награжден Орденом мужества посмертно

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Текст: Служба информации
В Бурятии прощаются с погибшим на Украине военнослужащим

Евгений Зарубин родился 13 февраля 1988г. в селе Зарубино. В 2003г. успешно окончил 9 классов Зарубинской ООШ. В 2005г. успешно окончил 11 классов Джидинской СОШ. После окончания школы поступил в ПУ-18 поселка Хоронхой Кяхтинского района.

В 2007г. получил диплом повара-кондитера. В том же году был призван в ряды Российской армии, служил в железнодорожных войсках г. Тюмень. В 2009г. поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О.Макарова г.Владивосток.

Заключил контракт и стал проживать в Приморском крае.

В 2012 г. получил диплом Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия им.Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" г.Санкт-Петербург по специальности: техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.

В 2022 г. получил диплом Московского государственного технологического университета гражданской авиации г.Москва по направлению: техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.

Награждён медалью "За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью участника манёвров войск (сил) "ВОСТОК-2018", медалью "За службу в морской авиации" 2020 г.

Указом Президента РФ старший прапорщик Зарубин Евгений Михайлович награждён Орденом Мужества посмертно.

Гражданская панихида состоится сегодня, 2 июля, в 14.20 в Зарубинской школе.


 

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