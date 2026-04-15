Общество 15.04.2026 в 14:16
На футбольном поле в Улан-Удэ развернулась борьба с клещами
В столице завершается сезонная противоклещевая обработка общественных территорий
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ подходит к концу весенний этап противоклещевой обработки общественных пространств. Сегодня специалисты завершили обработку футбольного поля на Верхней Березовке, сообщили в Комитете городского хозяйства.
Работы ведутся с раннего утра — сотрудники центра гигиены и эпидемиологии начинают с 5 часов, чтобы не мешать отдыху горожан и дать время дезинфицирующему раствору выветриться до пика прогулочной активности.
В этом сезоне в Улан-Удэ будет обработано 76 общественных территорий. Большая часть мероприятий уже выполнена, что позволит снизить риск укусов клещей и повысить безопасность на городских площадках.
Фото: мэрия города
