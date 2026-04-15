Общество 15.04.2026 в 14:16

На футбольном поле в Улан-Удэ развернулась борьба с клещами

В столице завершается сезонная противоклещевая обработка общественных территорий
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ подходит к концу весенний этап противоклещевой обработки общественных пространств. Сегодня специалисты завершили обработку футбольного поля на Верхней Березовке, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Работы ведутся с раннего утра — сотрудники центра гигиены и эпидемиологии начинают с 5 часов, чтобы не мешать отдыху горожан и дать время дезинфицирующему раствору выветриться до пика прогулочной активности.

В этом сезоне в Улан-Удэ будет обработано 76 общественных территорий. Большая часть мероприятий уже выполнена, что позволит снизить риск укусов клещей и повысить безопасность на городских площадках.

Фото: мэрия города

Все новости

В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
15.04.2026 в 17:00
В Улан-Удэ четыре человека пострадали в лобовом ДТП
15.04.2026 в 16:33
В Улан-Удэ во время земляных работ нашли авиабомбы времен ВОВ
15.04.2026 в 16:25
В военном комиссариате Бурятии разъяснили суть круглогодичного призыва
15.04.2026 в 16:02
Над памятником «Сынам Бурятии» работает заслуженный художник Юрий Эрдынеев
15.04.2026 в 15:47
«Назвала первокурсников тварями»
15.04.2026 в 15:43
В агроклассах готовят будущих специалистов АПК Бурятии
15.04.2026 в 15:20
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
В церемонии открытия принял участие председатель Хурала
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
Почему профилактика инфаркта начинается не в кабинете кардиолога, а на кухне
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
Работы начнутся с наступлением тепла и завершатся осенью
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
Жители смогут добраться до кладбищ на регулярных автобусных маршрутах
15.04.2026 в 17:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
