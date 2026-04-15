Три Пумы вышли на дороги Улан-Удэ

На борьбу с гололедом в зимнее время городские службы высыпали рекордное количество песка – 32 тысячи тонн и теперь пришло время его убирать. Для этой цели на дороги столицы вышли трудиться современные подметально-уборочные машины: три прицепа «Бродвей» к «Камазам», три «Пумы» к тракторам «Беларус» и новая уборочная машина «Пум 6X».

- Уборка начинается ежедневно с 6 утра. Техника подметает дороги, загружает песок в бункеры и кузова, после чего самосвалы вывозят смесь на специальные площадки для разгрузки и вновь возвращаются на улицы города. Для вывоза использовано около 300 рейсов самосвалов «КАМАЗ», - сообщили в Комбинате по благоустройству.

Коммунальщики отмечают, что в этом году на борьбу с гололедом было высыпано песка в два раза больше, чем в прошлом (19 тысяч тонн).

Фото: мэрия города