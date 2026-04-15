Монголия делает ставку на южнокорейских инвесторов

Министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии активно ищет пути диверсификации национальной экономики и снижения зависимости от поставок металлических изделий из Китая и России. Одним из ключевых направлений является развитие сотрудничества с южнокорейской группой Hanwha в области возобновляемой энергетики и зелёных технологий. Как сообщает информационный портал "Монцамэ", "этот шаг является частью стратегии Монголии по укреплению собственной промышленной базы и снижению зависимости от внешних поставщиков".Обсуждение перспектив сотрудничества состоялось на встрече министра Г. Дамдинняма с представителями консорциума "Эрдэнэс Монгол" и группы Hanwha. Министр подчеркнул важность перехода от добычи к переработке сырья и предложил три направления для взаимодействия: переработка угля, возобновляемая энергетика, создание индустриального парка.В дальнейшем планируется сосредоточить усилия на сокращении потребления топлива в горнодобывающих проектах, внедрении экологически чистой энергии и электрификации оборудования. В частности, горнодобывающим компаниям консорциума "Эрдэнэс Монгол" предписано перейти на возобновляемые источники энергии и электрифицировать свою технику при поддержки иностранных компаний.Кроме того, для группы Hanwha открывается возможность участия в международном открытом тендере на строительство сталелитейного комплекса в сомоне Хонгор аймака Дархан-Уул.Фото: Номер один