Общество 15.04.2026 в 13:35

Монголия делает ставку на южнокорейских инвесторов

Иностранцы помогут в области возобновляемой энергии и создания сталелитейной промышленности
Текст: Иван Иванов
Министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии активно ищет пути диверсификации национальной экономики и снижения зависимости от поставок металлических изделий из Китая и России. Одним из ключевых направлений является развитие сотрудничества с южнокорейской группой Hanwha в области возобновляемой энергетики и зелёных технологий. Как сообщает информационный портал "Монцамэ", "этот шаг является частью стратегии Монголии по укреплению собственной промышленной базы и снижению зависимости от внешних поставщиков".

Обсуждение перспектив сотрудничества состоялось на встрече министра Г. Дамдинняма с представителями консорциума "Эрдэнэс Монгол" и группы Hanwha. Министр подчеркнул важность перехода от добычи к переработке сырья и предложил три направления для взаимодействия: переработка угля, возобновляемая энергетика, создание индустриального парка. 

В дальнейшем планируется сосредоточить усилия на сокращении потребления топлива в горнодобывающих проектах, внедрении экологически чистой энергии и электрификации оборудования. В частности, горнодобывающим компаниям консорциума "Эрдэнэс Монгол" предписано перейти на возобновляемые источники энергии и электрифицировать свою технику при поддержки иностранных компаний.

Кроме того, для группы Hanwha открывается возможность участия в международном открытом тендере на строительство сталелитейного комплекса в сомоне Хонгор аймака Дархан-Уул.

Фото: Номер один

В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
15.04.2026 в 17:00
В Улан-Удэ четыре человека пострадали в лобовом ДТП
15.04.2026 в 16:33
В Улан-Удэ во время земляных работ нашли авиабомбы времен ВОВ
15.04.2026 в 16:25
В военном комиссариате Бурятии разъяснили суть круглогодичного призыва
15.04.2026 в 16:02
Над памятником «Сынам Бурятии» работает заслуженный художник Юрий Эрдынеев
15.04.2026 в 15:47
«Назвала первокурсников тварями»
15.04.2026 в 15:43
В агроклассах готовят будущих специалистов АПК Бурятии
15.04.2026 в 15:20
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
В церемонии открытия принял участие председатель Хурала
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
Почему профилактика инфаркта начинается не в кабинете кардиолога, а на кухне
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
Работы начнутся с наступлением тепла и завершатся осенью
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
Жители смогут добраться до кладбищ на регулярных автобусных маршрутах
15.04.2026 в 17:00
