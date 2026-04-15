Общество 15.04.2026 в 13:55

В Бурятии сотрудница почты поплатилась за лихо правленные отчеты

Кяхтинская злоумышленница систематически забирала себе деньги, ведя двойную бухгалтерию
Текст: Макар Захаров
Районный суд вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы отделения почтовой связи, которая прибрала к рукам почти полтора миллиона рублей.

Злоумышленница систематически забирала деньги, которые были ей вверены. Чтобы никто не заметил пропажи, она искажала данные бухгалтерского учета, оформляла фиктивные кассовые документы, а также создавала видимость законного движения денежных средств, в том числе путем составления подложных сопроводительных документов.

Аферу материально ответственного лица раскрыли сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия.

«Кяхтинский районный суд признал работницу почтового отделения виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ей предстоит провести четыре года в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, в качестве наказания суд лишил ее на целых два года права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контрольно-кассовых операций», – рассказали нашему изданию в пресс-службе.

Однако за решетку осужденная отправится еще не скоро. Фемида дала ей отсрочку по статье 82 УК – до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Также суд постановил взыскать с нее сумму ущерба в размере 1,3 млн рублей в пользу АО «Почта России».

