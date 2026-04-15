Общество 15.04.2026 в 13:26

В Бурятии огурцы подешевели почти на 30%

В республику пошёл новый урожай овощей
Текст: Иван Иванов
Бурятии наступил долгожданный сезон роста производства свежих овощей После январского скачка цен, когда стоимость плодоовощной продукции взлетела на треть, а в феврале продолжила рост на 7,9%, апрель ознаменовался снижением цен на огурцы почти на 30% по сравнению с мартом. Об этом сообщает Росстат.
Так, огурцы сортов "Маша" и "Крокодил" в магазинах Улан-Удэ продемонстрировали существенное снижение цен, опустившись до 180-260 рублей за килограмм. Этот спад особенно ощутим на фоне мартовских показателей начала месяца, когда те же огурцы стоили в пределах 300-400 рублей. По данным Росстат, апельсины также порадовали потребителей, подешевев на прошлой неделе на 5,8%.

Однако, несмотря на общую тенденцию к снижению по некоторым позициям, апрель не обошелся и без подорожаний. Сладкий перец показал внушительный рост в 20%, помидоры подскочили в цене на 17%, а морковь – на 2,9%. Не отстали и фрукты: виноград подорожал на 8,3%, бананы – на 3,9%. Капуста прибавила в цене 6,3%, картофель – 5,4%, свекла – 3,8%, а лук, свежие грибы и чеснок выросли в цене на 2,6% и 1,9% соответственно.

В целом, в апреле цены на плодоовощную продукцию продемонстрировали минимальный рост всего на 0,03%, что на фоне январского пика выглядит как стабилизация. С начала года общий рост цен составил 12,8%. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, текущие цены оказались на 2,3% ниже, что дает повод для оптимизма. Стоит отметить, что в январе и феврале этого года наблюдался более существенный рост цен на плодоовощную продукцию – 8,8% и 3,7% соответственно.

Фото: нейросеть

В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
15.04.2026 в 17:00
В Улан-Удэ четыре человека пострадали в лобовом ДТП
15.04.2026 в 16:33
В Улан-Удэ во время земляных работ нашли авиабомбы времен ВОВ
15.04.2026 в 16:25
В военном комиссариате Бурятии разъяснили суть круглогодичного призыва
15.04.2026 в 16:02
Над памятником «Сынам Бурятии» работает заслуженный художник Юрий Эрдынеев
15.04.2026 в 15:47
«Назвала первокурсников тварями»
15.04.2026 в 15:43
В агроклассах готовят будущих специалистов АПК Бурятии
15.04.2026 в 15:20
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
В церемонии открытия принял участие председатель Хурала
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
Почему профилактика инфаркта начинается не в кабинете кардиолога, а на кухне
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
Работы начнутся с наступлением тепла и завершатся осенью
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
Жители смогут добраться до кладбищ на регулярных автобусных маршрутах
15.04.2026 в 17:00
