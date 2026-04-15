В Бурятии огурцы подешевели почти на 30%

Бурятии наступил долгожданный сезон роста производства свежих овощей После январского скачка цен, когда стоимость плодоовощной продукции взлетела на треть, а в феврале продолжила рост на 7,9%, апрель ознаменовался снижением цен на огурцы почти на 30% по сравнению с мартом. Об этом сообщает Росстат.Так, огурцы сортов "Маша" и "Крокодил" в магазинах Улан-Удэ продемонстрировали существенное снижение цен, опустившись до 180-260 рублей за килограмм. Этот спад особенно ощутим на фоне мартовских показателей начала месяца, когда те же огурцы стоили в пределах 300-400 рублей. По данным Росстат, апельсины также порадовали потребителей, подешевев на прошлой неделе на 5,8%.Однако, несмотря на общую тенденцию к снижению по некоторым позициям, апрель не обошелся и без подорожаний. Сладкий перец показал внушительный рост в 20%, помидоры подскочили в цене на 17%, а морковь – на 2,9%. Не отстали и фрукты: виноград подорожал на 8,3%, бананы – на 3,9%. Капуста прибавила в цене 6,3%, картофель – 5,4%, свекла – 3,8%, а лук, свежие грибы и чеснок выросли в цене на 2,6% и 1,9% соответственно.В целом, в апреле цены на плодоовощную продукцию продемонстрировали минимальный рост всего на 0,03%, что на фоне январского пика выглядит как стабилизация. С начала года общий рост цен составил 12,8%. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, текущие цены оказались на 2,3% ниже, что дает повод для оптимизма. Стоит отметить, что в январе и феврале этого года наблюдался более существенный рост цен на плодоовощную продукцию – 8,8% и 3,7% соответственно.Фото: нейросеть