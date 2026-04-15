Общество 15.04.2026 в 13:17
От Telegram решили отстать
Блокировки интернета негативного влияют на имидж власти
Текст: Иван Иванов
Российские власти могут повременить с ужесточением контроля над интернетом, особенно в отношении Telegram, из-за опасений, что это сказывается на рейтинге президента Владимира Путина, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.
Как сообщает Forbes, источник, знакомый с обсуждением, также рассказал, что давление могут снизить за счет ослабления блокировок Telegram.
По их словам, вводимые ограничения столкнулись с критикой со стороны некоторых высокопоставленных чиновников, которые предупреждают о политических и экономических рисках таких мер. Вероятно, это замедлит давление и позволит Telegram продолжать функционировать в России, отметили собеседники агентства.
Ослабление контроля над мессенджером может помочь снизить напряжение, которое нарастает с начала года после налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.
Фото: Номер один
Как сообщает Forbes, источник, знакомый с обсуждением, также рассказал, что давление могут снизить за счет ослабления блокировок Telegram.
По их словам, вводимые ограничения столкнулись с критикой со стороны некоторых высокопоставленных чиновников, которые предупреждают о политических и экономических рисках таких мер. Вероятно, это замедлит давление и позволит Telegram продолжать функционировать в России, отметили собеседники агентства.
Ослабление контроля над мессенджером может помочь снизить напряжение, которое нарастает с начала года после налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.
Фото: Номер один