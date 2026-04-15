От Telegram решили отстать

Российские власти могут повременить с ужесточением контроля над интернетом, особенно в отношении Telegram, из-за опасений, что это сказывается на рейтинге президента Владимира Путина, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.Как сообщает Forbes, источник, знакомый с обсуждением, также рассказал, что давление могут снизить за счет ослабления блокировок Telegram.По их словам, вводимые ограничения столкнулись с критикой со стороны некоторых высокопоставленных чиновников, которые предупреждают о политических и экономических рисках таких мер. Вероятно, это замедлит давление и позволит Telegram продолжать функционировать в России, отметили собеседники агентства.Ослабление контроля над мессенджером может помочь снизить напряжение, которое нарастает с начала года после налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.Фото: Номер один