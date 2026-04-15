В Бурятии ленивый мужчина пытался подкупить сотрудника УФСИН

В Бурятии ленивый мужчина отправится в исправительную колонию за нежелание выполнять принудительные работы. Он пытался подкупить сотрудника УФСИН, чтобы не трудиться.

За ранее совершенное преступление житель отбывал наказание в Улан-Удэ – в изолированном участке, функционирующем как исправительный центр одной из исправительных колоний, в качестве подсобного рабочего.

Работать он не хотел, поэтому предложил сотруднику исправительного учреждения, контролирующему работу осужденных, взятку в размере 100 тыс. рублей. Взамен попросил освободить его от обязанностей по уборке помещений и поспособствовать его условно-досрочному освобождению.

Сотрудник не соблазнился и сообщил руководству о попытке его подкупа. После в службе собственной безопасности УФСИН по РБ в отношении осужденного провели оперативно-разыскные мероприятия и 30 января его задержали при передаче части взятки.

Суд признал мужчину виновным (по ч. 3 ст. 291 УК РФ). С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору по совокупности ему назначили наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщили в СУ СКР по Бурятии.