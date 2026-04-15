За месяц в РКБ Улан-Удэ поступило 253 обращения по поводу инородного тела роговицы

В марте в приемный покой Республиканской клинической больницы обратился 6061 пациент, из них экстренно госпитализировали – 1297.

Так, 896 человек поступили с различными травмами, преимущественно бытовыми. В офтальмологическом травмпункте зафиксировали 877 экстренных обращений, в том числе 253 с диагнозом «инородное тело роговицы». Основная причина – пренебрежение правилами безопасности при выполнении ремонтных работ.

75 жителей экстренно прооперировали по поводу инфаркта миокарда. Всего за кардиологической помощью обратилось 548 человек.

92 человека угодили в РКБ с последствиями алкогольного отравления.

102 пациента поступили с подозрением на инсульт. Им незамедлительно оказали специализированную помощь в условиях Регионального сосудистого центра. Восьми жителям провели тромболитическую терапию (экстренный метод растворения тромбов внутри сосудов), а трем – тромбоаспирацию (эндоваскулярный метод удаления тромбов).