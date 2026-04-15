15.04.2026 в 13:30

В Бурятии кафе и рестораны освободили от НДС

Госдума приняла в третьем чтении поправки освобождающие общепит от повышенного налога
Текст: Иван Иванов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает до конца текущего года от НДС предпринимателей в сфере общепита на упрощенной и патентной системах налогообложения, которые стали плательщиками налога только с текущего года. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Коммерсант».

Согласно документу, воспользоваться льготой смогут организации и индивидуальные предприниматели, соответствующие ряду критериев. В частности, доход за 2025 год не должен превышать 60 млн руб., а доля выручки от услуг общественного питания должна составлять не менее 70%.
Будем ждать снижения цен в ресторанах и кафе Бурятии.

