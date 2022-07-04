Владимир Павлов: «Мы благодарны ученым за помощь в подготовке законов»

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 1 июля отметил свой столетний юбилей. В торжественном мероприятии по поводу юбилея, которое состоялось в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета принял участие председатель Народного Хурала Владимир Павлов.- За вековую историю институт стал одним из научных центров востоковедения нашей страны, осуществляющим фундаментальные и прикладные научные исследования, обеспечивающий комплексное изучение социально-экономического межкультурного взаимодействия народов Центральной и Восточной Азии. Институт располагает крупнейшим в мире собранием монгольских, тибетских книг, рукописей, ксилографов, что представляет национальное достояние нашего народа, - отметил Владимир Павлов.Председатель Народного Хурала особо остановился на ученых, которые стояли у истоков основания института. По его словам, они внести большой вклад в науку и в развитие республики и страны в целом.Кроме того, сотрудники института принимали активное участие в разработке важных законопроектов и государственных программ. Таких как «Закон о языках народов Республики Бурятия», федеральный закон «Об охране озера Байкал», концепция национальной политики Республики Бурятия, закон «Об образовании в Республике Бурятия», закон «О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия» и других.- От имени Народного Хурала я хочу поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество в области законотворчества. Сегодня мы продолжаем эту работу. Чтобы работать на благо Бурятии, нашего народа, законы должны быть подготовлены качественно, выверенно. И нам требуются консультации и помощь науки. Ученые в институте очень высокопрофессиональные и помощь, которую они нам оказывают, очень ценна, - сказал Владимир Павлов.Об истории основания научного учреждения рассказал его директор, академик Борис Базаров:- Институт был организован в один из самых интересных периодов истории, время завершения тяжелейшего испытания гражданской войной, образования Дальневосточной республики, победы Монгольской революции. Это было время торжества новых доктрин социального преобразования мира, увлекших миллионы людей на нашей планете, - говорил он. - Именно в этот период лидеры бурятского народа вместе с органами новой власти выдвинули идеи социально-культурных преобразований, определивших приоритеты в судьбах собственного народа. В череде идей, который выдвигались с исключительной настойчивостью, был озвучен и принят к немедленному решению вопрос о создании первого научного учреждения, которое 1 июля 1922 года на конференции было названо Буручком.В дальнейшем институт имел различные наименования, отражающие его научный профиль. В 1997 году переименован в Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии наук (ИМБТ СО РАН).В составе института сегодня работают 130 сотрудников, из них 100 научных сотрудников, в том числе 1 академик РАН, 30 докторов и 58 кандидатов наук. Организационная структура института включает 8 научных подразделений, 2 научно-вспомогательных (отдел аспирантуры, научно-организационный отдел), отдел кадров, бухгалтерию, общий (хозяйственно-эксплуатационный) отдел, профсоюз и совет молодых ученых.Институт обладает одним из крупнейших в мире собраний письменных памятников на восточных языках, старопечатных книг и рукописей, уникальных архивных документов, аудио- и визуальных материалов, которые собраны в фондах Центра восточных рукописей и ксилографов.Фото: «Номер один»