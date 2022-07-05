В Улан-Удэ проводят жуткие обряды жертвоприношения ради карьеры (фото 18+)

В редакцию «Номер один» обратился горожанин с жалобой на обряды с участием животных. Обряды проводятся недалеко от улицы, где он проживает. Жители вынуждены лицезреть ужасное зрелище каждый раз, проезжая мимо. Помимо устрашающего вида мертвого животного, людям приходится поневоле дышать смрадом, который исходит от разлагающейся туши.

Как сообщил корреспонденту «Номер один» местный житель, уже в течение трех лет ему и соседям досаждают граждане, собирающиеся на полянке в лесу. Там они режут и потрошат животных – преимущественно баранов и козлов, а затем навешивают тушу животного на шест, который прибивают к деревьям. Туши висят до тех пор, пока их не обглодают животные.





«На запах падали приходят стаи бездомных собак и даже волков. В прошлом году я как-то возвращался домой, ехал на машине и заметил трех волков, которые убегали в лес, наевшись мяса», - рассказывает мужчина.

О том, что это действо не просто развлечение, а именно обряд, можно догадаться по присутствующей на месте религиозной атрибутике.





Корреспонденты «Номер один» после рассказа о жертвоприношениях решили осмотреть место. Территория, где совершаются обряды, действительно расположена рядом с дорогой, которая ведет к жилым домам.





О том, с какой целью совершаются обряды с черными баранами и какова дальнейшая судьба жертвенного барашка, читайте в свежем выпуске газете «Номер один» от 6 июля.

Фото: "Номер один"