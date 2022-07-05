Общество 05.07.2022 в 17:20

В Улан-Удэ проводят жуткие обряды жертвоприношения ради карьеры (фото 18+)

Поляна в лесу стала местом культа
A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ проводят жуткие обряды жертвоприношения ради карьеры (фото 18+)

В редакцию «Номер один» обратился горожанин с жалобой на обряды с участием животных. Обряды проводятся недалеко от улицы, где он проживает. Жители вынуждены лицезреть ужасное зрелище каждый раз, проезжая мимо. Помимо устрашающего вида мертвого животного, людям приходится поневоле дышать смрадом, который исходит от разлагающейся туши.

Как сообщил корреспонденту «Номер один» местный житель, уже в течение трех лет ему и соседям досаждают граждане, собирающиеся на полянке в лесу. Там они режут и потрошат животных – преимущественно баранов и козлов, а затем навешивают тушу животного на шест, который прибивают к деревьям. Туши висят до тех пор, пока их не обглодают животные.


«На запах падали приходят стаи бездомных собак и даже волков. В прошлом году я как-то возвращался домой, ехал на машине и заметил трех волков, которые убегали в лес, наевшись мяса»,

- рассказывает мужчина.

О том, что это действо не просто развлечение, а именно обряд, можно догадаться по присутствующей на месте религиозной атрибутике.

IMG_20220630_162900.jpg

Корреспонденты «Номер один» после рассказа о жертвоприношениях решили осмотреть место. Территория, где совершаются обряды, действительно расположена рядом с дорогой, которая ведет к жилым домам.

IMG_20220630_162830.jpg

О том, с какой целью совершаются обряды с черными баранами и какова дальнейшая судьба жертвенного барашка, читайте в свежем выпуске газете «Номер один» от 6 июля.

 

Фото: "Номер один"


Теги
обряд жертва баран

Все новости

В Улан-Удэ детсады растут как грибы
05.07.2022 в 17:42
В Улан-Удэ изменят ряд маршрутов и закроют одну остановку
05.07.2022 в 17:22
В Улан-Удэ проводят жуткие обряды жертвоприношения ради карьеры (фото 18+)
05.07.2022 в 17:20
Смешно, но мы все еще ходим в гости
05.07.2022 в 17:01
В Бурятии опровергли информацию о голодающих борцах с лесными пожарами
05.07.2022 в 16:29
В Бурятии росгвардейцы спасли едва не выпавших из окна детей
05.07.2022 в 15:50
В Иркутской области будут судить группу браконьеров, среди которых есть житель Бурятии
05.07.2022 в 15:44
Матерого улан-удэнского вора поймали на краже из «Абсолюта»
05.07.2022 в 15:22
В Бурятии ищут пропавшего жителя Кабанского района
05.07.2022 в 14:19
Бурятию ждет перекройка бюджета
05.07.2022 в 13:13
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
В Улан-Удэ детсады растут как грибы
Завершается строительство «Родничка» и «Калинки»
05.07.2022 в 17:42
В Улан-Удэ изменят ряд маршрутов и закроют одну остановку
Причина – ремонт трамвайных путей
05.07.2022 в 17:22
Смешно, но мы все еще ходим в гости
Более того, за последние 30 лет гостеприимных россиян стало в два раза больше
05.07.2022 в 17:01
В Бурятии опровергли информацию о голодающих борцах с лесными пожарами
Все бойцы, работающие на пожарах, накормлены, заявляют в РАЛХе
05.07.2022 в 16:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru