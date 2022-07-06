Как открыть зоомагазин в российских реалиях: советы новичку

Многие люди держат домашних животных, которым регулярно нужен корм, средства для ухода, лекарства. Поэтому у зоомагазинов нет недостатка в клиентах. Если вы решили открыть такой бизнес в своём городе, вот несколько советов для начинающих предпринимателей.





