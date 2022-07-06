Общество 06.07.2022 в 14:45
Как открыть зоомагазин в российских реалиях: советы новичку
Наиболее надёжный способ вложить деньги – купить готовый бизнес
Текст: Иван Иванов
Многие люди держат домашних животных, которым регулярно нужен корм, средства для ухода, лекарства. Поэтому у зоомагазинов нет недостатка в клиентах. Если вы решили открыть такой бизнес в своём городе, вот несколько советов для начинающих предпринимателей.
Перед тем как открыть небольшой зоомагазин, составьте бизнес-план. Он поможет учесть все статьи расходов, а также спрогнозировать предполагаемую выручку и срок окупаемости. Кроме того, вы сможете заранее просчитать большинство рисков и свести их к минимуму.
Следующий этап — официальное оформление предприятия в налоговой. Чтобы продавать корм, средства ухода и гигиены, достаточно зарегистрировать ИП в местном отделении налоговой. Но учтите, что так разрешено торговать только витаминами и препаратами, которые не являются лекарственными средствами. Для торговли лекарствами нужна отдельная лицензия и наличие хотя бы одного ветеринара в штате.
Подавая заявление на регистрацию предприятия в ФНС, не забудьте указать правильный код ОКВЭД: 47.76.2 «Розничная торговля домашними животными и кормами для домашних животных».
Выбираем помещение под магазин
Ещё один важный пункт — выбор торгового помещения и локации. В этом вопросе закон достаточно лоялен. Разрешено использовать:
- киоски и МАФы;
- отдельные здания;
- помещения внутри торговых центров;
- первые и цокольные этажи жилых зданий;
- контейнеры на рынках.
При этом важно подыскать место, где вас легко найдут потенциальные клиенты. Чтобы узнать, выгодно ли открыть свой зоомагазин в том или ином месте, проанализируйте спрос потенциальной аудитории, изучите проходимость улицы. Также обязательно убедитесь, что поблизости нет серьёзных конкурентов.
Как вариант — купить в качестве готового бизнеса зоомагазин. Нередко стоимость действующего проекта сопоставима с расходами на запуск предприятия с нуля. При этом вы получаете бизнес, который гарантировано приносит прибыль своему владельцу.
Выбираем ассортимент
Один из самых сложных этапов для новичков — правильно подобрать ассортимент. Неходовые товары залёживаются на полке и их приходится уценить или утилизировать после окончания срока годности. С другой стороны, ограниченный выбор оттолкнёт покупателей, и они уйдут к конкурентам.
Оптимальный вариант — корма разных ценовых категорий. Кроме них магазин может предлагать:
- средства для ухода;
- переноски, лежанки, домики;
- лакомства, витамины;
- игрушки, аксессуары;
- наполнители;
- посуду;
- одежду для животных и т. д.
Обязательно анализируйте, что покупают лучше, а что продаётся дольше, следите за новинками. Ассортимент магазина нужно постоянно обновлять, чтобы поддерживать интерес покупателей.
Финансовая сторона
Успех предприятия напрямую зависит от того, насколько тщательно вы всё продумаете на этапе планирования. Чтобы открыть зоомагазин, в бизнес-план нужно внести такие статьи расходов:
- аренда помещения;
- ремонт, оформление интерьера;
- закупка оборудования и товара;
- изготовление вывески и реклама.
Кроме того, каждый месяц нужно будет оплачивать коммунальные услуги, отчислять налоги, платить зарплату сотрудникам и пополнять запас товара.
Покупка готового бизнеса — наиболее надёжный способ вложить деньги. У работающего предприятия уже налажены бизнес-процессы, поэтому у новичка получится получить необходимый опыт ведения дел. А также можно заранее оценить, насколько хорошо выбрано место, персонал, ассортимент, и понять, что следует изменить, чтобы увеличить прибыль зоомагазина.
Фото: pixabay.com