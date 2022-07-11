Развод супругов, проживающих в разных городах

В случае когда у супругов нет детей, а о разделе имущества им удалось договориться самостоятельно, то мужу и жене достаточно прийти в ЗАГС, написать совместное заявление, а спустя месяц, забрать свидетельство о разводе и поставить штамп в паспорт.Если супруги, не имеющие общих детей, проживают в разных городах, то законом предусмотрено— один из супругов приезжает в город, где проживает второй или где был зарегистрирован брак, и они подают совместное заявление, а через один месяц получают на руки официальное свидетельство о разводе;— один из супругов подает заявление в ЗАГС по месту жительства, а второй заполняет форму на специальном сайте;— один из супругов самостоятельно подает заявление в ЗАГС, приложив к нему нотариально заверенное согласие на развод второго супруга.Если у супругов, либо кто-то из них, либо онипо поводу раздела имущества, то в этом случае разводиться придется через суд. В такой ситуации инициатор развода обязан приехать в суд по месту жительства ответчика или по месту нахождения его недвижимости и именно там написать заявление на расторжение брака. Однако существуют ситуации, когда истец может подавать заявление в судебную инстанцию— при проживании вместе с несовершеннолетними детьми;— жена, когда она беременна;— при наличии тяжелого заболевания или инвалидности, не позволяющей гражданину переезжать с места на место;— другие ситуации, предусмотренные законом.