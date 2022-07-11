Общество 11.07.2022 в 11:05

Развод супругов, проживающих в разных городах

Что делать в непростой ситуации?
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Текст: Номер один
Развод супругов, проживающих в разных городах
 «С женой не живу уже 3 года, есть ребенок до 18 лет. Как мне оформить развод, если она живет в Иркутской области, а я в Бурятии, возможности туда ехать нет?» 
Алексей, Улан-Удэ.

В случае когда у супругов нет детей, а о разделе имущества им удалось договориться самостоятельно, то мужу и жене достаточно прийти в ЗАГС, написать совместное заявление, а спустя месяц, забрать свидетельство о разводе и поставить штамп в паспорт. 

Если супруги, не имеющие общих детей, проживают в разных городах, то законом предусмотрено несколько вариантов расторжения брака: 

— один из супругов приезжает в город, где проживает второй или где был зарегистрирован брак, и они подают совместное заявление, а через один месяц получают на руки официальное свидетельство о разводе; 

— один из супругов подает заявление в ЗАГС по месту жительства, а второй заполняет форму на специальном сайте; 

— один из супругов самостоятельно подает заявление в ЗАГС, приложив к нему нотариально заверенное согласие на развод второго супруга. 

Если у супругов имеются несовершеннолетние дети, либо кто-то из них не желает расторгать брак, либо они не могут прийти к обоюдному согласию по поводу раздела имущества, то в этом случае разводиться придется через суд. В такой ситуации инициатор развода обязан приехать в суд по месту жительства ответчика или по месту нахождения его недвижимости и именно там написать заявление на расторжение брака. Однако существуют ситуации, когда истец может подавать заявление в судебную инстанцию по своему фактическому месту пребывания

— при проживании вместе с несовершеннолетними детьми; 

— жена, когда она беременна; 

— при наличии тяжелого заболевания или инвалидности, не позволяющей гражданину переезжать с места на место; 

— другие ситуации, предусмотренные законом.
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