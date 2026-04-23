Общество 23.04.2026 в 17:47

Жители Улан-Удэ жалуются на бардак на кладбищах

Мусорные контейнеры переполнены и повсюду летает мусор

Текст: Анастасия Величко
Горожане, посетившие усопших родственников на кладбищах в минувшую Радоницу, шокированы количеством мусора и поведением земляков в местах погребения. Свое возмущение люди выплеснули в соцсетях.

«Люди, остановитесь! Как можно так бесчеловечно относиться к местам упокоения? Почему вы считаете нормальным сваливать свой мусор на чужие могилы? Пакеты, коробки, ветки — все это оказывается не в контейнере, а рядом с памятниками, у цветов, принесенных в память о близких.

Призываем вас к элементарной совести: уносите мусор до контейнеров, не превращайте кладбище в помойку. А администрацию просим наконец обратить внимание на проблему и навести порядок — территория должна регулярно убираться, а нарушители — получать предупреждения. Давайте уважать память тех, кого больше нет с нами», - написала в соцсетях жительница столицы Бурятии, посетившая кладбище в мкр. Мелькомбинат.

«На Восточном картина еще хуже и не улучшается. Смотрители сказали, что нет людей это убирать. Для таких людей главное свое почистить, уважение давно потеряно».

«Пишу про кладбище на Стеклозаводе. И это везде так. Обратите внимание на мусорки. Их очень мало на территории кладбища. Сложно их больше сделать? На три-четыре сектора одна мусорка, ужас. Пока ехали, обратила внимание, что они все полные».

«На выходных были на Центральном кладбище. Неужели нельзя сделать большой благоустроенный туалет. Стоит деревянный, выходишь со слезами от запаха. Очереди километровые. Когда дойдет уже цивилизация до нас?».

Также многие горожане просят земляков приносить на могилы живые цветы, а не искусственные. Однако часть парирует: живые цветы завянут, а пластиковые будут стоять долго.

«Посадите сирень и пластика не надо», «Могила вашего близкого человека должна быть просто чистой, а наличие выцветших цветов до следующего родительского дня не говорит о любви».

 

Фото: соцсети

Все новости

Жители Улан-Удэ жалуются на бардак на кладбищах
23.04.2026 в 17:47
В Улан-Удэ спасают «Мегаполис»
23.04.2026 в 17:44
Как найти инвестора на форуме «Создано на Дальнем Востоке»?
23.04.2026 в 17:36
Экс-министра транспорта Бурятии отправили в исправительную колонию
23.04.2026 в 17:33
В Бурятии двоечников отправят учиться рабочим профессиям
23.04.2026 в 17:09
Суд в Забайкалье национализировал Новоорловский ГОК
23.04.2026 в 17:00
«Салон в осколках, стекло разбито»: неизвестные обстреляли Mercedes в Иркутске
23.04.2026 в 16:58
Дети-сироты - участники СВО получат жильё в Бурятии вне очереди
23.04.2026 в 16:30
В Улан-Удэ 101 год отмечает строитель Тимлюйского цементного завода
23.04.2026 в 16:21
Многодетным семьям в Бурятии разрешили тратить выплату на строительство дома
23.04.2026 в 16:02
Читайте также
В Улан-Удэ спасают «Мегаполис»
Новому инвестору дадут землю без торгов
23.04.2026 в 17:44
Как найти инвестора на форуме «Создано на Дальнем Востоке»?
Бурятия станет точкой притяжения для успешных и талантливых людей со всей России
23.04.2026 в 17:36
Экс-министра транспорта Бурятии отправили в исправительную колонию
Суд вынес приговор в отношении Александра Гоге и двух его подельников
23.04.2026 в 17:33
В Бурятии двоечников отправят учиться рабочим профессиям
Девятиклассников, которые завалили ОГЭ, бесплатно научат столярничать и не только
23.04.2026 в 17:09
