Общество 23.04.2026 в 17:36

Как найти инвестора на форуме «Создано на Дальнем Востоке»?

A- A+
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента - к капиталу», станет площадкой для поиска инвесторов для развития творческих проектов. Мероприятие пройдет в Улан-Удэ с 21 по 23 мая.

В этом году Бурятия станет точкой притяжения для успешных и талантливых людей со всей России. На форум приедут представители 19 регионов Дальнего Востока и Арктики. В числе почетных гостей и экспертов — представители власти, инвесторы, известные артисты, продюсеры, менеджеры крупных музыкальных лейблов и медиахолдингов. Форум станет площадкой, где контент превращается в капитал. Главным инструментом здесь станут питчинги проектов. 

- Что такое питчинг и почему это «билет в будущее»? Питчинг — это короткая, ёмкая презентация проекта перед экспертным жюри и потенциальными инвесторами. Главная цель которой увлечь потенциальных инвесторов и партнеров так, чтобы они захотели побольше узнать о проекте и в конечном итоге вложили в него свои средства, - поясняют организаторы. 

Питчинги пройдут по пяти направлениям:

- Кинопроекты, 

- Социокультурные проекты, 

- Мода (совместно с OZON), 

- Аудиовизуальный контент, 

- Инвестиционные проекты в сфере креативных индустрий. 

На каждое выступление будет отведено от 5 до 7 минут. За это время необходимо будет показать уникальность идеи, раскрыть ее значимость и потенциал. Чтобы предложенный проект рассмотрели, необходимо зарегистрироваться на питчинг. Регистрация по QR-коду на фото.

Регистрация по QR-коду или по ссылке

Зарегистрироваться на форум можно на сайте созданонадв.рф
Теги
форум

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru