Общество 23.04.2026 в 17:36
Как найти инвестора на форуме «Создано на Дальнем Востоке»?
Бурятия станет точкой притяжения для успешных и талантливых людей со всей России
Текст: Андрей Константинов
Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента - к капиталу», станет площадкой для поиска инвесторов для развития творческих проектов. Мероприятие пройдет в Улан-Удэ с 21 по 23 мая.
В этом году Бурятия станет точкой притяжения для успешных и талантливых людей со всей России. На форум приедут представители 19 регионов Дальнего Востока и Арктики. В числе почетных гостей и экспертов — представители власти, инвесторы, известные артисты, продюсеры, менеджеры крупных музыкальных лейблов и медиахолдингов. Форум станет площадкой, где контент превращается в капитал. Главным инструментом здесь станут питчинги проектов.
- Что такое питчинг и почему это «билет в будущее»? Питчинг — это короткая, ёмкая презентация проекта перед экспертным жюри и потенциальными инвесторами. Главная цель которой увлечь потенциальных инвесторов и партнеров так, чтобы они захотели побольше узнать о проекте и в конечном итоге вложили в него свои средства, - поясняют организаторы.
Питчинги пройдут по пяти направлениям:
- Кинопроекты,
- Социокультурные проекты,
- Мода (совместно с OZON),
- Аудиовизуальный контент,
- Инвестиционные проекты в сфере креативных индустрий.
На каждое выступление будет отведено от 5 до 7 минут. За это время необходимо будет показать уникальность идеи, раскрыть ее значимость и потенциал. Чтобы предложенный проект рассмотрели, необходимо зарегистрироваться на питчинг. Регистрация по QR-коду на фото.
Зарегистрироваться на форум можно на сайте созданонадв.рф
