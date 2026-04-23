Происшествия 23.04.2026 в 16:58

«Салон в осколках, стекло разбито»: неизвестные обстреляли Mercedes в Иркутске

В Иркутске полицейские проводят проверку по факту ночного обстрела автомобиля

Текст: КП-Иркутск
25-летняя Полина Пузина, СММ-специалист из Иркутска, приобрела поддержанный Mercedes-Benz. Однако иномарка не прослужила сибирячке и месяца: неизвестные обстреляли машину прямо во дворе дома.

- Вечером 15 апреля я приехала в гости к подруге и осталась у нее ночевать. Она живет на улице Верхняя Набережная, - вспоминает Полина в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск. - Машину я припарковала во дворе дома.
Утром, когда девушка отправилась по своим делам, ее ждал неприятный сюрприз.

- Подошла к машине, а салон - весь в осколках! Левое боковое стекло разбито. Я осмотрела кузов и увидела следы минимум от трех выстрелов: два на стекле и один на стойке, между крышей и дверью, - делится она.

Сигнализация при этом не сработала - машина новая и еще не оборудована системой охраны. Ночью ни Полина, ни ее подруга не слышали подозрительных звуков.

- Я сразу поняла, что это сделали хулиганы, а не кто-то нарочно пытался навредить именно мне. Я ведь ночевала у подруги, а не у себя дома. Адрес никому не был известен, - говорит девушка. - Хорошо, что меня не было в этот момент в салоне автомобиля…

Полина вызвала полицию и написала заявление. А после этого отправила машину в ремонт.

- Сразу же поменяла стекло, чтобы можно было ездить. В итоге замена стекла, выпрямление вмятины на стойке и чистка салона от осколков обошлись мне примерно в 40 тысяч рублей, - рассказывает Полину. - Эту машину я поменяла, когда продала предыдущую. Заказывала ее с Японии. Долго ждала, сама за ней ездила во Владивосток. И тут такая неприятность! Дополнительные траты в мои планы, конечно, не входили.

Девушка решила сама просмотреть записи с камер видеонаблюдения во дворе.

- На это место «смотрят» три камеры. Одна, как выяснилось, муляж. На второй, к сожалению, ничего нет: последняя дата записи - 18 марта. А на третьей настолько размытое изображение, что ничего не понятно.

Полина рассказала о случившемся на видео и выложила в соцсети. В комментариях неожиданно откликнулись и другие пострадавшие.

- Выяснилось, что у девушки из этого же дома год назад произошла похожая ситуация. Причем в том же месте. Ее машина стояла на 10 метров дальше моей. Она так же спустилась во двор и увидела разбитое стекло. А затем парень из соседнего двора написал, что его машину тоже обстреляли в ту же ночь, что и мою. Кто и зачем это делает, мы не понимаем.

ОФИЦИАЛЬНО
Как рассказали корреспонденту КП-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области, проводится проверка, чтобы выяснить, как была повреждена машина. Участковый устанавливает возможных свидетелей и очевидцев.

Фото: нейросеть

