Экс-министра транспорта Бурятии отправили в исправительную колонию

В Железнодорожном райсуде Улан-Удэ вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, экс-руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимира Соснина, а также директора строительной компании.

В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

Установлено, что с июня по ноябрь 2024 года Гоге и Соснин вступили в сговор с руководителем строительной компании для заключения контракта на ремонт автомобильной дороги стоимостью 1,2 млрд рублей.

По просьбе предпринимателя, чиновники обеспечили преимущественные условия для названной компании, проводили с бизнесменом незаконные переговоры, передавали конфиденциальную информацию о ходе торгов. В итоге контракт с фирмой был заключен.

Как отметили в прокуратуре Бурятии, суд назначил бывшему региональному министру 4 года и 2 месяца лишения свободы, экс-руководителю государственного учреждения – 3 года и 6 месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

А директор строительной компании отделался «условкой», так как он «активно способствовал расследованию преступления» и признал свою вину. Его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев.

Также всем виновным запрещено заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность.

Напомним, в феврале 2025 года сотрудники ФСБ задержали Владимира Соснина и директора дорожной компании. А спустя три месяца – Александра Гоге.